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"Роскошь - это Мадлен": казахстанский блогер-миллионник поразила фото из Франции

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанский блогер Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, показала новые фото, на которых предстала в роскошном образе. Фанаты заявили, что "мечтают жить, как Мадлен", передает NUR.KZ.

"В моих мечтах у меня есть план", - отметила Мадлен.

На фото, где Мадлен запечатлелась на фоне самолета в белоснежном брючном костюме и шляпе, указана локация - это Французская Ривьера. Пользователи соцсети оставили свои комментарии под снимками и не поскупились на "лайки".

"Давайте признаем уже, что все мы хотим жить, как Мадлен", "Вау! Это слишком красиво и роскошно", "Что-то на очень богатом! Вам очень идет", "Восхищаюсь Мадлен, ее легким перевоплощением в образы", "Роскошь - это Мадлен", "Боже, нет слов", - отреагировали в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2150479-roskosh-eto-madlen-kazahstanskiy-bloger-millionnik-porazila-foto-iz-francii/

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