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Мадлен с молодым человеком на частном самолете улетели в Испанию

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Автор популярного инстаблога Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, опубликовала свежие фотографии с продолжающегося отдыха в Европе, передает NUR.KZ.

Мадлен в роскошном образе запечатлелась на борту частного самолета. Блогер отправилась из Франции в испанскую Пальма-де-Майорку с молодым человеком. Его лица Мамадалиева не показывает - на одной из фотографий можно было увидеть его плечо и руку.

Сторис Мадлен
Сторис Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Также Мадлен выложила серию фото из самолета, где показала, как выглядит частный борт и чем их кормили на высоте.

"Каникулы в Испании", - подписала публикацию инстадива.

"Стиль жизни Мадинахонки уже как дорогое кино от лучшего режиссера", "Очередная порция роскоши", "Как тебе идет", "Шикарная", - написали восторженные подписчики.

Недавно Мадлен поразила Казнет фото из Франции, снятые на фоне того же самолета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2151085-madlen-s-molodym-chelovekom-na-chastnom-samolete-uleteli-v-ispaniyu/

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