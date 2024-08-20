Мадлен с молодым человеком на частном самолете улетели в Испанию

Автор популярного инстаблога Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, опубликовала свежие фотографии с продолжающегося отдыха в Европе, передает NUR.KZ.

Мадлен в роскошном образе запечатлелась на борту частного самолета. Блогер отправилась из Франции в испанскую Пальма-де-Майорку с молодым человеком. Его лица Мамадалиева не показывает - на одной из фотографий можно было увидеть его плечо и руку.

Сторис Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Также Мадлен выложила серию фото из самолета, где показала, как выглядит частный борт и чем их кормили на высоте.

"Каникулы в Испании", - подписала публикацию инстадива.

"Стиль жизни Мадинахонки уже как дорогое кино от лучшего режиссера", "Очередная порция роскоши", "Как тебе идет", "Шикарная", - написали восторженные подписчики.

Недавно Мадлен поразила Казнет фото из Франции, снятые на фоне того же самолета.