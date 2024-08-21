"Мы посетили уже 12 стран": Суперпапа Серик показал семейные фото с отдыха в Турции

Казахстанский блогер Серикжан Тлеулесов, известный в Сети как Суперпапа Серик, показал теплые фото с женой и четырьмя детьми, снятые на отдыхе в Турции, передает NUR.KZ.

Напомним, в ноябре прошлого года Суперпапа Серик стал отцом в четвертый раз. Только этим летом блогер впервые показал младшего сына.

Теперь же малыш активно участвует в семейных фотосессиях, одну из них Серик, его жена и дети провели во время отдыха в солнечной Турции на берегу моря.

"Впервые в путешествии я побывал в 34 года. Сейчас мне уже 38 лет, и за те 34 года я думал, что путешествия - это лишняя трата денег и ничего более…

Но, когда я поехал в 34 года в Египет, я забрал свои слова назад - я понял, что важность путешествий в нашей жизни неоспорима! В этом бесконечно много пользы для семьи и детей. И это именно та вещь, покупая которую, ты становишься лишь богаче", - отметил блогер.

Он добавил, что путешествия - это крутой способ отдохнуть, развеяться, накопить свою копилку семейных воспоминаний, познакомиться с культурой разных стран и "подзарядить" организм.

"Я пришел к выводу, что абсолютно каждый из нас хоть раз в год должен выезжать в такие путешествия, ведь дети тоже не всегда будут маленькими, а что может быть лучше, чем теплые воспоминания и эмоции?

Никакие машины, недвижимость, тои - ничего не восполнит эту копилку так, как эти яркие моменты, из которых и состоит жизнь.

Также дети, которые видят эти путешествия, масштабы, всегда будут стремиться к большему, будут знать что в мире есть еще больше возможностей и эмоций! Мы уже посетили 12 стран, и это не предел. Мы хотим обколесить весь мир!" - написал Суперпапа.