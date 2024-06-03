Суперпапа Серик впервые показал младшего сына (фото)

Казахстанский блогер-миллионник Серик Тлеулесов, известный в соцсети как Суперпапа Серик, впервые показал младшего сына и рассказал, какое имя ему дал, передает NUR.KZ.

Напомним, в ноябре прошлого года Суперпапа Серик стал отцом в четвертый раз. Своего младшего сына он показал впервые.

"Знакомьтесь! Это наш маленький Шехзаде Тимур. Многие спрашивают, почему я назвал сына Тимуром, ведь имена всех детей начинаются на "А".

Я не многим рассказывал эту историю, но когда мой отец был жив, меня хотели назвать именем Тимур.

Но, к сожалению, за несколько месяцев до моего рождения отец неожиданно погиб, и во сне моей тети он попросил назвать меня Серикжан.

Смысл в том, что его имя - Серик, и его душа - во мне, в сыне. Мамы нет с нами уже 9 лет, но я твердо верю, что она видит это, ведь она всегда мечтала назвать сына Тимуром", - поведал он.

Чтобы представить малыша публике, Суперпапа Серик устроил необычную фотосессию с семьей - он появился в образе султана, его супруга и дети тоже примерили яркие колоритные образы.

"Тимур означает сильный, железный, волевой, упрямый. Я верю в то, что он будет именно таким! Мы очень любим нашего сыночка, и все дети в нем души не чают", - продолжил он.

Подписчики пожелали мальчику счастливой, долгой жизни и отметили, что он похож на свою маму.