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"Иногда ревнует": Ерке Есмахан рассказала о ссорах с мужем

Опубликовано:

RaiM и Ерке Есмахан
RaiM и Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан рассказала о том, как часто они с супругом RaiM ссорятся. Исполнительница ответила на вопросы поклонников в Instagram, передает NUR.KZ.

Одну из поклонниц интересовало, есть ли место для конфликтов в доме Есмахан и Бактыгереева. Постановка вопроса слегка рассмешила певицу, но она решила дать развернутый ответ.

"Слава Всевышнему, мы не ругаемся. Иногда бывает, что моя избалованность немного мешает, а иногда бывает так, что Райым ревнует. В остальном, у нас счастье, взаимоуважение и любовь", - призналась Ерке.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Накануне мы писали, что Ерке Есмахан дала совет незамужним и разведенным девушкам и женщинам.

Также певица рассказывала о несбывшемся страхе после беременности и рождения второго сына.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2150916-inogda-revnuet-erke-esmahan-rasskazala-o-ssorah-s-muzhem/

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