"Иногда ревнует": Ерке Есмахан рассказала о ссорах с мужем
Опубликовано:
Казахстанская певица Ерке Есмахан рассказала о том, как часто они с супругом RaiM ссорятся. Исполнительница ответила на вопросы поклонников в Instagram, передает NUR.KZ.
Одну из поклонниц интересовало, есть ли место для конфликтов в доме Есмахан и Бактыгереева. Постановка вопроса слегка рассмешила певицу, но она решила дать развернутый ответ.
"Слава Всевышнему, мы не ругаемся. Иногда бывает, что моя избалованность немного мешает, а иногда бывает так, что Райым ревнует. В остальном, у нас счастье, взаимоуважение и любовь", - призналась Ерке.
Накануне мы писали, что Ерке Есмахан дала совет незамужним и разведенным девушкам и женщинам.
Также певица рассказывала о несбывшемся страхе после беременности и рождения второго сына.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2150916-inogda-revnuet-erke-esmahan-rasskazala-o-ssorah-s-muzhem/