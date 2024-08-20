"Иногда ревнует": Ерке Есмахан рассказала о ссорах с мужем

Казахстанская певица Ерке Есмахан рассказала о том, как часто они с супругом RaiM ссорятся. Исполнительница ответила на вопросы поклонников в Instagram, передает NUR.KZ.

Одну из поклонниц интересовало, есть ли место для конфликтов в доме Есмахан и Бактыгереева. Постановка вопроса слегка рассмешила певицу, но она решила дать развернутый ответ.

"Слава Всевышнему, мы не ругаемся. Иногда бывает, что моя избалованность немного мешает, а иногда бывает так, что Райым ревнует. В остальном, у нас счастье, взаимоуважение и любовь", - призналась Ерке.

Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Накануне мы писали, что Ерке Есмахан дала совет незамужним и разведенным девушкам и женщинам.

Также певица рассказывала о несбывшемся страхе после беременности и рождения второго сына.