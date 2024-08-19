"Мне не нужен был муж для галочки": Ерке Есмахан дала совет разведенным и незамужним

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан ответила на вопросы поклонников в Instagram-сторис и дала совет девушкам, которые еще не встретили свою любовь, передает NUR.KZ.

Одна из поклонниц задала 39-летней певице вопрос касательно второго брака - девушка призналась, что ей сложно поверить в то, что удастся найти мужа после развода. Ерке, которой удалось найти любовь со второго раза, дала совет, опираясь на личный пример.

"Почему сложно поверить? К примеру, я вышла замуж через 12 лет после развода. Мне не нужен был муж для галочки. Мне нужен был человек, который бы понимал меня, ухаживал, принимал меня такой, какая я есть. Я дала себе слово, что выйду замуж во второй раз за человека, которого искренне полюблю. Слава Всевышнему, нашла все это в Райыме. Ходила, говорила, мол, тут нет, там нет, и нашла.

Незамужние, разведенные девушки, никуда не торопитесь. Все будет в свое время, своим чередом. Не нужно жить, думая только о замужестве, направьте фокус на себя. Замужем, не замужем, неважно. Главное - не статус, а счастье", - заключила Есмахан.

Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Недавно Ерке Есмахан рассказала о несбывшемся страхе после беременности.