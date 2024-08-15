"Расцвела по-новому": Ерке Есмахан рассказала о несбывшемся страхе после беременности

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан опубликовала свежую серию фотографий в своем Instagram-аккаунте и порассуждала о здоровье волос после родов, передает NUR.KZ.

Ерке покрасовалась на фоне индустриального пейзажа - ее длинные волосы были распущены и красиво уложены. Как призналась мать двоих сыновей, в период беременности ее пугали, что локоны уже не будут такими эффектными после появления на свет ребенка.

"Раньше мне говорили, что после родов выпадут все волосы, и ничего не останется. Мои, наоборот, выросли еще больше, а их структура стала плотнее. Общий вид изменился, и я как будто расцвела по-новому.

На самом деле, моя натура противоположна остальным, или что-то в этом роде", - призналась артистка.

В комментариях под постом мамочки поделились своим опытом, а другие поклонники расхвалили внешний вид певицы.

Накануне мы писали, что Ерке Есмахан посетовала на любопытство и наглость некоторых фанатов.