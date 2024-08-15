Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Расцвела по-новому": Ерке Есмахан рассказала о несбывшемся страхе после беременности

Опубликовано:

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан опубликовала свежую серию фотографий в своем Instagram-аккаунте и порассуждала о здоровье волос после родов, передает NUR.KZ.

Ерке покрасовалась на фоне индустриального пейзажа - ее длинные волосы были распущены и красиво уложены. Как призналась мать двоих сыновей, в период беременности ее пугали, что локоны уже не будут такими эффектными после появления на свет ребенка.

"Раньше мне говорили, что после родов выпадут все волосы, и ничего не останется. Мои, наоборот, выросли еще больше, а их структура стала плотнее. Общий вид изменился, и я как будто расцвела по-новому.

На самом деле, моя натура противоположна остальным, или что-то в этом роде", - призналась артистка.

В комментариях под постом мамочки поделились своим опытом, а другие поклонники расхвалили внешний вид певицы.

Накануне мы писали, что Ерке Есмахан посетовала на любопытство и наглость некоторых фанатов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2149185-rascvela-po-novomu-erke-esmahan-rasskazala-o-nesbyvshemsya-strahe-posle-beremennosti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie