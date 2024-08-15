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"Великолепная природа": Нурлан Коянбаев восхитил атмосферным видео из Туркестанской области

Опубликовано:

Нурлан Коянбаев
Нурлан Коянбаев. Кадр из видео: instagram.com/koyanbayevnurlan

Казахстанский продюсер, актер и телеведущий Нурлан Коянбаев посетил село Кантаги в Туркестанской области и показал видео на фоне гор, которое восхитило Казнет, передает NUR.KZ.

Советник акима Туркестанской области продолжает исследовать регион - Коянбаев приехал в горы, которые находятся в селе Кантаги близ Кентау.

Актер снялся в видео для соцсети на фоне эффектного пейзажа - у него состоялся небольшой диалог с мобилографом.

- Нуреке, это Швейцария?

- Какая Швейцария? Это Кентау, - гордо сказал Коянбаев, раскинув руки в стороны.

"Родной аул", "Великолепная природа, как красиво", "Огонь", "Пусть наш Кентау процветает", - написали пользователи Казнета в комментариях под видео.

Недавно Нурлан Коянбаев уже публиковал видео на фоне туркестанской природы. Актер также приезжал в родное село в Кызылординской области и показывал дом детства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2149449-velikolepnaya-priroda-nurlan-koyanbaev-voshitil-atmosfernym-video-iz-turkestanskoy-oblasti/

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