Нурлан Коянбаев приехал в родное село и показал дом детства (видео)

Казахстанский актер, продюсер и телеведущий Нурлан Коянбаев отмечает 45-летие - в день рождения он отправился в родное село в Кызылординской области, передает NUR.KZ.

Подписчики блога Коянбаева увидели, где провел детство их любимый актер. Свой 45-й день рождения звезда фильма "Бизнес по-казахски" решил провести в родном ауле. Он нашел дом, в котором прошло его детство.

Публикацию в Instagram именинник начал с цитаты Нельсона Манделы: "Чтобы понять, как ты изменился, нужно вернуться туда, где ничего не изменилось".

"Как чудесно вернуться в родные края! В этом доме я родился, провел здесь счастливое детство. Когда я был маленьким в этих стенах, я мечтал путешествовать, и моей мечтой было - увидеть Кызылорду. Мечта сбылась! Я увидел мир, но самое ценное место - это мой родной дом", - написал продюсер.

По словам Нурлана Коянбаева, ему не удалось попасть внутрь, поскольку там сейчас живут другие люди.

"Возможно, в этом доме сейчас тоже живет маленький мальчик, у которого есть мечты. Я бы хотел ему сказать, что сегодня мне 45, а еще вчера я был маленьким мальчиком в этом доме... Время пролетело так быстро! Это одна из главных ценностей в жизни. Время есть у каждого, и оно не должно быть потрачено впустую.

Поэтому цените свое время, ничего не ждите, идите вперед, верьте в себя, мечтайте, хорошо питайтесь и смотрите мир. Вам под силу все что угодно", - обратился актер.

Местные жители подходили к знаменитому актеру - им удалось пообщаться и сфотографироваться с ним.

Недавно Нурлану Коянбаеву пришлось отвечать на хейт, обрушившийся на него после назначения на должность советника акима Туркестанской области.