Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Нурлан Коянбаев приехал в родное село и показал дом детства (видео)

Опубликовано:

Нурлан Коянбаев
Нурлан Коянбаев. Фото: instagram.com/nurlankoyanbayev

Казахстанский актер, продюсер и телеведущий Нурлан Коянбаев отмечает 45-летие - в день рождения он отправился в родное село в Кызылординской области, передает NUR.KZ.

Подписчики блога Коянбаева увидели, где провел детство их любимый актер. Свой 45-й день рождения звезда фильма "Бизнес по-казахски" решил провести в родном ауле. Он нашел дом, в котором прошло его детство.

Публикацию в Instagram именинник начал с цитаты Нельсона Манделы: "Чтобы понять, как ты изменился, нужно вернуться туда, где ничего не изменилось".

"Как чудесно вернуться в родные края! В этом доме я родился, провел здесь счастливое детство. Когда я был маленьким в этих стенах, я мечтал путешествовать, и моей мечтой было - увидеть Кызылорду. Мечта сбылась! Я увидел мир, но самое ценное место - это мой родной дом", - написал продюсер.

По словам Нурлана Коянбаева, ему не удалось попасть внутрь, поскольку там сейчас живут другие люди.

"Возможно, в этом доме сейчас тоже живет маленький мальчик, у которого есть мечты. Я бы хотел ему сказать, что сегодня мне 45, а еще вчера я был маленьким мальчиком в этом доме... Время пролетело так быстро! Это одна из главных ценностей в жизни. Время есть у каждого, и оно не должно быть потрачено впустую.

Поэтому цените свое время, ничего не ждите, идите вперед, верьте в себя, мечтайте, хорошо питайтесь и смотрите мир. Вам под силу все что угодно", - обратился актер.

Местные жители подходили к знаменитому актеру - им удалось пообщаться и сфотографироваться с ним.

Недавно Нурлану Коянбаеву пришлось отвечать на хейт, обрушившийся на него после назначения на должность советника акима Туркестанской области.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2136924-nurlan-koyanbaev-priehal-v-rodnoe-selo-i-pokazal-dom-detstva-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie