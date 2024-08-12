Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Лучший год в моей жизни": Гульназ Жоланова отметила первый день рождения сына

Опубликовано:

Гульназ Жоланова
Гульназ Жоланова. Фото: instagram.com/zholanova_gulnaz

Казахстанская актриса Гульназ Жоланова отметила год со дня рождения сына в кругу звездных друзей. Фотографии с праздника появились в Instagram-аккаунтах гостей, передает NUR.KZ.

Звезда фильмов "Аким" и "Бизнес по-казахски" по-прежнему держит личную жизнь в тайне. О рождении ребенка она случайно проговорилась в феврале этого года, деталей о личности ее супруга в Сети также нет.

Семейный праздник Гульназ показала всего в одном снимке - актриса опубликовала фото большой связки синих и голубых шариков в день рождения сына.

"Лучший год в моей жизни", - написала Жоланова.

Сторис Гульназ Жолановой
Сторис Гульназ Жолановой. Фото: instagram.com/zholanova_gulnaz

Также актриса показала свой аутфит с мероприятия - она надела белый топ и длинную юбку. Шею Гульназ украсил жемчуг, а волосы она аккуратно собрала в высокий хвост.

Из звездных гостей на мероприятии можно было заметить певцов и певиц - Ерке Есмахан, Макпал Исабекову, Акерке Буркитбай, Али Окапова и Диаса Аблаева. Они опубликовали фотографии с праздника.

День рождения сына Гульназ Жолановой
День рождения сына Гульназ Жолановой. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Ерке Есмахан назвала Гульназ Жоланову "своей девочкой", а Диас Аблаев назвал встречу "супертеплой".

"Эти встречи редкие, но всегда супертеплые. Оставлю здесь на память, чтобы чаще виделись", - подписал совместное селфи Аблаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2147619-luchshiy-god-v-moey-zhizni-gulnaz-zholanova-otmetila-pervyy-den-rozhdeniya-syna/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie