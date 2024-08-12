"Лучший год в моей жизни": Гульназ Жоланова отметила первый день рождения сына

Казахстанская актриса Гульназ Жоланова отметила год со дня рождения сына в кругу звездных друзей. Фотографии с праздника появились в Instagram-аккаунтах гостей, передает NUR.KZ.

Звезда фильмов "Аким" и "Бизнес по-казахски" по-прежнему держит личную жизнь в тайне. О рождении ребенка она случайно проговорилась в феврале этого года, деталей о личности ее супруга в Сети также нет.

Семейный праздник Гульназ показала всего в одном снимке - актриса опубликовала фото большой связки синих и голубых шариков в день рождения сына.

"Лучший год в моей жизни", - написала Жоланова.

Сторис Гульназ Жолановой. Фото: instagram.com/zholanova_gulnaz

Также актриса показала свой аутфит с мероприятия - она надела белый топ и длинную юбку. Шею Гульназ украсил жемчуг, а волосы она аккуратно собрала в высокий хвост.

Из звездных гостей на мероприятии можно было заметить певцов и певиц - Ерке Есмахан, Макпал Исабекову, Акерке Буркитбай, Али Окапова и Диаса Аблаева. Они опубликовали фотографии с праздника.

День рождения сына Гульназ Жолановой. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Ерке Есмахан назвала Гульназ Жоланову "своей девочкой", а Диас Аблаев назвал встречу "супертеплой".

"Эти встречи редкие, но всегда супертеплые. Оставлю здесь на память, чтобы чаще виделись", - подписал совместное селфи Аблаев.