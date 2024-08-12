"Лучший год в моей жизни": Гульназ Жоланова отметила первый день рождения сына
Опубликовано:
Казахстанская актриса Гульназ Жоланова отметила год со дня рождения сына в кругу звездных друзей. Фотографии с праздника появились в Instagram-аккаунтах гостей, передает NUR.KZ.
Звезда фильмов "Аким" и "Бизнес по-казахски" по-прежнему держит личную жизнь в тайне. О рождении ребенка она случайно проговорилась в феврале этого года, деталей о личности ее супруга в Сети также нет.
Семейный праздник Гульназ показала всего в одном снимке - актриса опубликовала фото большой связки синих и голубых шариков в день рождения сына.
"Лучший год в моей жизни", - написала Жоланова.
Также актриса показала свой аутфит с мероприятия - она надела белый топ и длинную юбку. Шею Гульназ украсил жемчуг, а волосы она аккуратно собрала в высокий хвост.
Из звездных гостей на мероприятии можно было заметить певцов и певиц - Ерке Есмахан, Макпал Исабекову, Акерке Буркитбай, Али Окапова и Диаса Аблаева. Они опубликовали фотографии с праздника.
Ерке Есмахан назвала Гульназ Жоланову "своей девочкой", а Диас Аблаев назвал встречу "супертеплой".
"Эти встречи редкие, но всегда супертеплые. Оставлю здесь на память, чтобы чаще виделись", - подписал совместное селфи Аблаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2147619-luchshiy-god-v-moey-zhizni-gulnaz-zholanova-otmetila-pervyy-den-rozhdeniya-syna/