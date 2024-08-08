"Какое это счастье": Баян Алагузова показала трогательное видео с новорожденной дочерью
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Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова, которая недавно снова стала мамой, показала трогательное видео с новорожденной дочерью Алисой, передает NUR.KZ.
Напомним, несколькими днями ранее стало известно, что 50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз. Продюсер раскрыла имя новорожденной дочери. Девочку нарекли Алисой.
Счастливая мама умилила видео с дочерью. На кадрах она держит ребенка на руках, прижимая к груди. Фоном звучит песня в исполнении Еркеша Хасена "Қызым".
Айсауле Бакытбек, старшая дочь Баян Алагузовой, прокомментировала трогательное видео.
"Мама в роли мамы, повезло Алисе, знаю не понаслышке", - заявила блогер.
"Это и есть счастье, как бы не сглазить, вам так идет быть счастливой", "Какое это счастье", "Чудо, счастья вашей семье", "Самое милое зрелище", "Тоже дочку хочу", - написали ей фанаты и звездные коллеги.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2146119-kakoe-eto-schaste-bayan-alaguzova-pokazala-trogatelnoe-video-s-novorozhdennoy-docheryu/