Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Какое это счастье": Баян Алагузова показала трогательное видео с новорожденной дочерью

Опубликовано:

Баян Алагузова
Баян Алагузова с дочерью. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова, которая недавно снова стала мамой, показала трогательное видео с новорожденной дочерью Алисой, передает NUR.KZ.

Напомним, несколькими днями ранее стало известно, что 50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз. Продюсер раскрыла имя новорожденной дочери. Девочку нарекли Алисой.

Счастливая мама умилила видео с дочерью. На кадрах она держит ребенка на руках, прижимая к груди. Фоном звучит песня в исполнении Еркеша Хасена "Қызым".

Айсауле Бакытбек, старшая дочь Баян Алагузовой, прокомментировала трогательное видео.

"Мама в роли мамы, повезло Алисе, знаю не понаслышке", - заявила блогер.

"Это и есть счастье, как бы не сглазить, вам так идет быть счастливой", "Какое это счастье", "Чудо, счастья вашей семье", "Самое милое зрелище", "Тоже дочку хочу", - написали ей фанаты и звездные коллеги.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2146119-kakoe-eto-schaste-bayan-alaguzova-pokazala-trogatelnoe-video-s-novorozhdennoy-docheryu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie