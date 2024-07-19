Когда Кайрат Нуртас выйдет на свободу, рассказала Гульзира Айдарбекова
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Мать и продюсер Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова опубликовала скриншоты переписок с внуками, в которых рассказала, когда ее арестованный сын выйдет на свободу, передает NUR.KZ.
Мать известного певца показала, что ей пишут его старшие дети - дочери Алау и Сезим, а также сын Нарул. Ребята всячески поддерживали свою бабушку, говорили, что соскучились, а также узнавали о состоянии их отца.
В разговоре с Сезим и Нарулом Гульзира Айдарбекова рассказала, что лично полетит встречать сына ночью с 19 на 20 июля.
Также Айдарбекова опубликовала в Instagram-сторис фотографию, сделанную в салоне самолета.
"Алматы - Шымкент", - подписала снимок мать Нуртаса.
Гульзира Айдарбекова также рассказала, как Кайрат Нуртас помогал своей семье во время нахождения под стражей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2136885-kogda-kayrat-nurtas-vyydet-na-svobodu-rasskazala-gulzira-aydarbekova/