Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Когда Кайрат Нуртас выйдет на свободу, рассказала Гульзира Айдарбекова

Опубликовано:

Кайрат Нуртас
Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Мать и продюсер Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова опубликовала скриншоты переписок с внуками, в которых рассказала, когда ее арестованный сын выйдет на свободу, передает NUR.KZ.

Мать известного певца показала, что ей пишут его старшие дети - дочери Алау и Сезим, а также сын Нарул. Ребята всячески поддерживали свою бабушку, говорили, что соскучились, а также узнавали о состоянии их отца.

В разговоре с Сезим и Нарулом Гульзира Айдарбекова рассказала, что лично полетит встречать сына ночью с 19 на 20 июля.

Сторис Гульзиры Айдарбековой
Сторис Гульзиры Айдарбековой. Скрин: instagram.com/gulziraaidarbekova

Также Айдарбекова опубликовала в Instagram-сторис фотографию, сделанную в салоне самолета.

"Алматы - Шымкент", - подписала снимок мать Нуртаса.

Сторис Гульзиры Айдарбековой
Сторис Гульзиры Айдарбековой. Скрин: instagram.com/gulziraaidarbekova

Гульзира Айдарбекова также рассказала, как Кайрат Нуртас помогал своей семье во время нахождения под стражей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2136885-kogda-kayrat-nurtas-vyydet-na-svobodu-rasskazala-gulzira-aydarbekova/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie