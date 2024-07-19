Когда Кайрат Нуртас выйдет на свободу, рассказала Гульзира Айдарбекова

Мать и продюсер Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова опубликовала скриншоты переписок с внуками, в которых рассказала, когда ее арестованный сын выйдет на свободу, передает NUR.KZ.

Мать известного певца показала, что ей пишут его старшие дети - дочери Алау и Сезим, а также сын Нарул. Ребята всячески поддерживали свою бабушку, говорили, что соскучились, а также узнавали о состоянии их отца.

В разговоре с Сезим и Нарулом Гульзира Айдарбекова рассказала, что лично полетит встречать сына ночью с 19 на 20 июля.

Сторис Гульзиры Айдарбековой. Скрин: instagram.com/gulziraaidarbekova

Также Айдарбекова опубликовала в Instagram-сторис фотографию, сделанную в салоне самолета.

"Алматы - Шымкент", - подписала снимок мать Нуртаса.

Сторис Гульзиры Айдарбековой. Скрин: instagram.com/gulziraaidarbekova

Гульзира Айдарбекова также рассказала, как Кайрат Нуртас помогал своей семье во время нахождения под стражей.