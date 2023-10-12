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"Это была не ревность, а обида": Жаркынай Ханайым рассказала о причине развода с мужем

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Жаркынай Ханайым
Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Казахстанская певица и актриса Жаркынай Ханайым рассказала Айнур Ильясовой о личной жизни, став гостьей подкаста "Мамский әңгіме". Звезда сериала "Рауза" не утаила и о разводе.

Жаркынай призналась, что тяжело пережила свой развод с мужем - актером Айдаром Аскарбеком, с которым вместе сыграла в сериале "Рауза".

"Я рассказывала о своем разводе лишь однажды в одном из интервью. В то время моя рана была свежа, были эмоции. Я была обижена на весь мир, потому что ни одна девушка не выходит замуж, думая, что разведется.

Мне было 27, у меня традиционное казахское воспитание, особенно тяжело, когда ты любишь этого человека, когда у тебя есть от него ребенок.

Я старалась не показывать свою боль, днем работала, занималась делами, а ночью буквально умирала. В Instagram всегда была веселой. Причиной стало, наверное, то, что я не достигла той гармонии в семье, о которой мечтала, может быть, нам нужно было время.

Я думаю, что, возможно, я не стала Айдару такой женой, какую он хотел. И он мне не смог стать таким мужем, о котором я мечтала. Мы не нашли друг в друге то, что искали. Конечно же, мы получили разное воспитание, может быть, повлияло и это.

После свадьбы на нас свалилась большая ответственность - ребенок, карантин, отсутствие постоянного заработка у обоих, все это внесло свою лепту. Мы стали узнаваемыми, появились сплетни и слухи", - рассказала она.

Жаркынай отметила, что хотела создать уютное семейное гнездышко, родить еще одного ребенка, поэтому отказалась на тот момент от сцены и игры в кино. А ее супруг был занят на съемках.

"Мне, как любящей женщине, тяжело было видеть его с другими партнершами. Я собственница. Конечно, я ревновала, к тому же, у меня была послеродовая депрессия, снижена самооценка.

Айдар был в другой среде, я не могла до него достучаться. О сцене с поцелуем, мне кажется, он должен был предупредить меня, хотя бы из уважения к тому, что я мать его ребенка.

Как бы мы ни ругались, но для общества мы оставались мужем и женой, и у нас был ребенок. Многие подумают, что развестись из-за сцены с поцелуем - это интересно, но не логично.

Но у каждого свой предел терпения. Это стало последней точкой. И это даже была не ревность, а обида, ведь если бы он меня подготовил, рассказал заранее, я бы восприняла это по-другому.

Я посмотрела эту сцену как телезрительница и получила шок. Сердце женщины замирает, если другая просто возьмет за руку или приобнимет ее мужа.

Возможно, многие скажут, что не ревнуют своих мужей, но я не люблю, когда на моего человека смотрят заигрывающе, потому что он мой.

Люди должны быть родными друг другу, и неважно живут они вместе 10 или 20 лет. А если они чувствуют, что это не так, то лучше дружно развестись", - заявила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2040761-eto-byla-ne-revnost-a-obida-zharkynay-hanayym-rasskazala-o-prichine-razvoda-s-muzhem/

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