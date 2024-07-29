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Букет цветов и нежный поцелуй: Жаркынай Ханайым заинтриговала фото с незнакомцем

Опубликовано:

Жаркынай Ханайым
Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaijarkinai

Звезда сериала "Рауза" Жаркынай Ханайым продолжает интриговать подписчиков. На днях она разместила фото с незнакомцем, теперь же в ее Instagram появились новые романтические снимки, передает NUR.KZ.

Фото с незнакомцем, нежно целующим ее в лоб, Жаркынай разместила в сторис. Актриса широко улыбается на камеру и держит букет цветов. Лицо мужчины Жаркынай предпочла скрыть, заинтриговав своих читателей.

Сторис Жаркынай Ханайым
Сторис Жаркынай Ханайым. Скрин: instagram.com/jarkynaijarkinai

В ее блоге появились новые фото, на них Жаркынай не скрывает, что счастлива и переживает романтический период в жизни.

Подписчики пожелали своей любимице любви и счастья, а некоторые выразили предположение, что Жаркынай воссоединилась с бывшим мужем - актером Айдаром Аскарбеком.

"Я думаю, она с Айдаром", "Я заметила кольцо на ее пальце", "Я так хотела, чтобы они сошлись с Айдаром", "Леди в красном", "Нежность родилась с тобой", "Кажется, они теперь с Айдаром вместе, молодцы", - гласят комментарии под фото.

Несколькими месяцами ранее актриса выложила фото с обручальным кольцом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2141143-buket-cvetov-i-nezhnyy-poceluy-zharkynay-hanayym-zaintrigovala-foto-s-neznakomcem/

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