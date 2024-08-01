"Не обращала внимания на мелочи": Жулдыз Абдукаримова озадачила многозначительной публикацией

Казахстанская актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова опубликовала загадочный пост в соцсети, в котором проанализировала свою жизнь и расставила приоритеты, передает NUR.KZ.

В новой публикации в Instagram-сторис жена Кайрата Нуртаса четко дала понять: ее приоритет и основной фокус сейчас - это дети.

"Знаете, до сегодняшнего дня жизнь всячески учила меня с улыбкой смотреть на многие вещи. Я не обращала внимания на мелкие детали. Однако сейчас самое главное для меня – это сегодняшние интересы детей и их завтрашний день. Вот почему я поддерживаю всех четверых в их сфере интересов, пока могу", - написала Абдукаримова в соцсети.

Что именно замотивировало ее на подобные слова, остается загадкой.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скрин: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Накануне Кайрат Нуртас показал видео с долгожданной встречи с их с Жулдыз сыновьями.

Недавно Жулдыз Абдукаримова обратилась к членам сборной Казахстана на Олимпиаде-2024.