Вышедшего на свободу Кайрата Нуртаса атаковали фанаты на открытии магазина (видео)

Кайрат Нуртас посетил открытие магазина младшего брата в Астане - поклонники вышедшего на свободу артиста обступили его со всех сторон. Видео в соцсети выложила Гульзира Айдарбекова, передает NUR.KZ.

Лично встретиться с Кайратом Нуртасом пришли сотни желающих - артисту пришлось буквально прорываться через толпу, чтобы попасть в здание.

На видео, опубликованном в аккаунте матери и продюсера певца видно, что весь магазин заполонили его поклонники, которые отчаянно пытались подойти поближе к своему кумиру и сделать совместное селфи.

"Как бы вы ни трудились, пусть это будет достойно. Самое главное, пусть целью всех молодых людей будет зарабатывать на жизнь честным трудом! Давайте будем могущественными" - подписала видео Гульзира Айдарбекова.

Напомним, Кайрат Нуртас, арестованный на 15 суток за мелкое хулиганство, совершенное повторно, вышел на свободу в ночь с 19 на 20 июля - его встретили близкие, друзья и фанаты.