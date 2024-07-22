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Вышедшего на свободу Кайрата Нуртаса атаковали фанаты на открытии магазина (видео)

Опубликовано:

Кайрат Нуртас
Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Кайрат Нуртас посетил открытие магазина младшего брата в Астане - поклонники вышедшего на свободу артиста обступили его со всех сторон. Видео в соцсети выложила Гульзира Айдарбекова, передает NUR.KZ.

Лично встретиться с Кайратом Нуртасом пришли сотни желающих - артисту пришлось буквально прорываться через толпу, чтобы попасть в здание.

На видео, опубликованном в аккаунте матери и продюсера певца видно, что весь магазин заполонили его поклонники, которые отчаянно пытались подойти поближе к своему кумиру и сделать совместное селфи.

"Как бы вы ни трудились, пусть это будет достойно. Самое главное, пусть целью всех молодых людей будет зарабатывать на жизнь честным трудом! Давайте будем могущественными" - подписала видео Гульзира Айдарбекова.

Напомним, Кайрат Нуртас, арестованный на 15 суток за мелкое хулиганство, совершенное повторно, вышел на свободу в ночь с 19 на 20 июля - его встретили близкие, друзья и фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2137821-vyshedshego-na-svobodu-kayrata-nurtasa-atakovali-fanaty-na-otkrytii-magazina-video/

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