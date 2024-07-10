<button class='header__more--button js-header-more-button'> Больше <svg width='20' height='20' viewBox='0 0 20 20' fill='none' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' class='header__more--button-icon' > <path d='M15 8L10 13L5 8' stroke='#212121' stroke-width='1.2'/> </svg> </button> <ul class='header__more--list js-header-more-list'> </ul> </div> </div> </div> <div class="js-bookmarks-list"></div> <div class="burger__menu js-burger-menu"> <div class="burger__menu--overlay js-burger-overlay"></div> <div class="burger__menu--container js-burger-container"> <button class="header__button header__button-burger js-burger-close-button"> <img src="https://www.nur.kz/nur/img/icons/close-burger.svg" alt="burger menu" class="icon"/> ЗАКРЫТЬ </button> <div class="header__lang js-analytics-section" data-section-id="0"> <p class="header__lang--text">Версия сайта</p> <a href="https://kaz.nur.kz" class="header__lang--buttons header__lang--buttons--ru js-burger-lang" data-lang="kaz" > <span class="header__lang--button header__lang--button--ru"> ru </span> <span class="header__lang--button header__lang--button--kz"> kz </span> </a> </div> <div class="burger__menu--section js-analytics-section js-category-section" data-section-id="1"> <p class="burger__menu--section-title">Рекомендации</p> <div class="burger__menu--section--item js-burger-item menu_item" data-item-id="0"> <a href="https://www.nur.kz/latest/" class="burger__menu--section--item--link burger__menu--section--item--link-full"> Все новости </a> </div> <div class="burger__menu--section--item js-burger-item menu_item" data-item-id="1"> <a href="https://www.nur.kz/nurfin/" class="burger__menu--section--item--link "> Финансы </a> <img src="https://www.nur.kz/nur/img/icons/chevron-down-black.svg" class="burger__menu--section--item-icon js-burger-collapse"/> <ul class="burger__menu--section--item-list"> <li class="burger__menu--section--item-subitem js-category-subitem" data-subitem-id="0"> <a 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</a> </li> <li class="burger__menu--section--item-subitem js-category-subitem" data-subitem-id="2"> <a href="https://www.nur.kz/politics/appointments/" class="burger__menu--section--item-subitem-link"> Назначения </a> </li> <li class="burger__menu--section--item-subitem js-category-subitem" data-subitem-id="3"> <a href="https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/" class="burger__menu--section--item-subitem-link"> Экономика </a> </li> </ul> </div> <div class="burger__menu--section--item js-burger-item menu_item" data-item-id="13"> <a href="https://www.nur.kz/incident/" class="burger__menu--section--item--link "> Происшествия </a> <img src="https://www.nur.kz/nur/img/icons/chevron-down-black.svg" class="burger__menu--section--item-icon js-burger-collapse"/> <ul class="burger__menu--section--item-list"> <li class="burger__menu--section--item-subitem js-category-subitem" data-subitem-id="0"> <a href="https://www.nur.kz/incident/road-accident/" 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js-burger-collapse"/> <ul class="burger__menu--section--item-list"> <li class="burger__menu--section--item-subitem js-category-subitem" data-subitem-id="0"> <a href="https://www.nur.kz/family/relationship/" class="burger__menu--section--item-subitem-link"> Отношения </a> </li> <li class="burger__menu--section--item-subitem js-category-subitem" data-subitem-id="1"> <a href="https://www.nur.kz/family/children/" class="burger__menu--section--item-subitem-link"> Дети </a> </li> <li class="burger__menu--section--item-subitem js-category-subitem" data-subitem-id="2"> <a href="https://www.nur.kz/family/beauty/" class="burger__menu--section--item-subitem-link"> Красота </a> </li> <li class="burger__menu--section--item-subitem js-category-subitem" data-subitem-id="3"> <a href="https://www.nur.kz/family/gloss/" class="burger__menu--section--item-subitem-link"> Глянец </a> </li> <li class="burger__menu--section--item-subitem js-category-subitem" data-subitem-id="4"> <a 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встретили из роддома (видео)" data-id="2131704" data-is-live-updates="" data-is-comments-enabled="1" data-read-also-enabled="1" > <article class="article" data-io-article-url="https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2131704-stavshuyu-mamoy-vo-vtoroy-raz-makpal-isabekovu-vstretili-iz-roddoma-video/#2131704"> <ul class="breadcrumbs"> <li> <a class="breadcrumbs-item breadcrumbs-item--primary" href="https://www.nur.kz/showbiz/" > Шоубиз </a> </li> <li> <a class="breadcrumbs-item breadcrumbs-item--secondary" href="https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/" > Личная жизнь </a> </li> </ul> <h1 class="main-headline js-main-headline">Ставшую мамой во второй раз Макпал Исабекову встретили из роддома (видео)</h1> <div class="layout-content-type-page__wrapper-block"> <p class="datetime__wrapper"> <span>Опубликовано:</span> <time class="datetime datetime--publication" datetime="2024-07-10T14:40:09+05:00"> Сегодня, 10 июля 2024, 14:40 </time> </p> </div> <div class="formatted-body io-article-body" data-id="2131704"> <figure class="inline-picture__container inline-picture__container--with-placeholder js-article-cover-image"><div style="padding-top: 56.25%;"></div><picture><source type="image/webp" srcset="https://cdn.nur.kz/images/1120x630/f4fdab5d301c91d9.webp?version=1 1120w, https://cdn.nur.kz/images/720x405/f4fdab5d301c91d9.webp?version=1 720w, https://cdn.nur.kz/images/560x315/f4fdab5d301c91d9.webp?version=1 560w" sizes="(max-width: 755px) calc(100vw - 40px), (max-width: 1151px) calc(100vw - 90px), 711px"><img class="inline-picture" src="https://cdn.nur.kz/images/1120x630/f4fdab5d301c91d9.jpeg" srcset="https://cdn.nur.kz/images/1120x630/f4fdab5d301c91d9.jpeg?version=1 1120w, https://cdn.nur.kz/images/720x405/f4fdab5d301c91d9.jpeg?version=1 720w, https://cdn.nur.kz/images/560x315/f4fdab5d301c91d9.jpeg?version=1 560w" alt="Макпал Исабекова" title="Макпал Исабекова" sizes="(max-width: 755px) calc(100vw - 40px), (max-width: 1151px) calc(100vw - 90px), 711px" loading="eager" decoding="async"></picture><figcaption class="inline-picture__caption">Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai</figcaption></figure><div class="formatted-body__content"><div class="formatted-body__content--aside js-article-widget"></div><div class="formatted-body__content--wrapper"><p class="align-left formatted-body__paragraph"><strong class="formatted-body__strong">Казахстанскую исполнительницу Макпал Исабекову благополучно выписали из роддома после рождения второго ребенка - артистку встретили родственники и друзья, передает NUR.KZ.</strong></p><aside class="adv-placeholder adv-placeholder--in-article" data-label="Реклама"><div id="js-adfox-desktop-slot2-2131704" class="advert lazyload" data-id="js-adfox-desktop-slot2" data-lazyload-adfox-ad="1"></div></aside><p class="align-left formatted-body__paragraph">Кадры с выписки появились в аккаунте певца Диаса Аблаева - сын Нагимы Ескалиевой был в числе дюжины близких Макпал людей, которые пришли встретить ее из родильного дома и лично познакомиться с малышкой, которую 40-летняя певица родила в минувшие выходные.</p><p class="align-left formatted-body__paragraph"><i class="formatted-body__italic">"А я еще думала: "Какая выписка? Не будет никакой выписки, не хочу я"</i>, - сказала Исабекова, обнимая друзей и принимая их поздравления и цветы.</p><div class="embed-container"><iframe class="embed-youtube" src="https://www.youtube.com/embed/VahcMdkAjEs" width="560" height="315" frameborder="0" loading="lazy">

Кроме новорожденной дочери, Макпал Исабекова воспитывает сына по имени Теодор, который появился на свет в июне 2022 года.

О новой беременности казахстанской певицы стало известно 14 февраля - Исабекова сообщила о рождении дочери в минувшую субботу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2131704-stavshuyu-mamoy-vo-vtoroy-raz-makpal-isabekovu-vstretili-iz-roddoma-video/

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