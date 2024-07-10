Кадры с выписки появились в аккаунте певца Диаса Аблаева - сын Нагимы Ескалиевой был в числе дюжины близких Макпал людей, которые пришли встретить ее из родильного дома и лично познакомиться с малышкой, которую 40-летняя певица родила в минувшие выходные. "А я еще думала: "Какая выписка? Не будет никакой выписки, не хочу я", - сказала Исабекова, обнимая друзей и принимая их поздравления и цветы. Кроме новорожденной дочери, Макпал Исабекова воспитывает сына по имени Теодор, который появился на свет в июне 2022 года. О новой беременности казахстанской певицы стало известно 14 февраля - Исабекова сообщила о рождении дочери в минувшую субботу.