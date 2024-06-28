"Ни о чем не жалею": подавшая на развод Алсу выложила фото с детьми в день своего рождения

Российская певица Алсу накануне отметила свой день рождения. По этому поводу артистка выложила в соцсети фото с детьми и написала трогательный пост, передает NUR.KZ.

27 июня Алсу исполнился 41 год. Артистка заявила, что счастлива отмечать свой праздник в кругу близких людей.

"Рядом со мной моя семья - Сафина, Микелла и Рафаэльчик. Жизнь прекрасна, я учусь ценить каждое ее мгновение.

Ни о чем не жалею - каждое событие, которое происходит в моей судьбе, несет определенный смысл, делает меня сильнее, умнее, увереннее и мудрее.

Я проживаю свой лучший возраст и теперь точно понимаю свои желания, цели. Я не боюсь мечтать", - призналась она.

Артистка поблагодарила всех, кто ей дорог за любовь и внимание.

"Спасибо Всевышнему за веру, силу и чудеса, которые происходят со мной каждый день. Спасибо моим родителям за эту жизнь.

Хочу, чтобы они были здоровыми и рядом как можно дольше. Спасибо моим детям, которые наполняют меня любовью и счастьем каждую минуту.

Спасибо моим невероятным друзьям, которые всегда рядом в самые сложные и счастливые моменты в моей жизни.

И конечно, спасибо вам, мои дорогие поклонники, подписчики, за ваши слова поддержки, добрые пожелания и за то, что вы со мной на протяжении стольких лет!

Впереди много интересного! По-настоящему теперь понимаю фразу "В ** лет жизнь только начинается!" - отметила она.

Звездные коллеги - Игорь Крутой, Зара, Михаил Галустян, Марина Кравец, Николай Басков, Алика Смехова и другие - поздравили ее с днем рождения. К ним присоединились и поклонники Алсу и пожелали ей счастья и удачи.

Напомним, не так давно стало известно, что Алсу подала на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака. Недавно артистка представила песню о любви и расставании, ставшую для нее "пророческой".

Как пишет "СтарХит", развод супругов должен был состояться 27 июня, но по просьбе бизнесмена суд дал им 2 месяца на раздумье. Однако Алсу настроена решительно, как заявила она изданию, развод все-таки состоится.

"Суд отложили на 2 месяца не для сохранения семьи и примирения, а для мирного урегулирования условий раздела имущества. С моей стороны решение принято однозначно, назад дороги нет", - сказала она.