"Жаль, красивая семья": фанатов Алсу взволновала новость о ее предстоящем разводе

40-летняя российская певица Алсу разводится с мужем после 18 лет брака. Фанаты в соцсети, узнавшие об этом, решили поддержать артистку в сложный период, передает NUR.KZ.

Стало известно, что 40-летняя Алсу подала на развод с 46-летним Яном Абрамовым после 18 лет брака, сообщает "Комсомольская правда".

Издание отмечает, что информацию об иске можно найти в открытом доступе на портале мировых судей города Москвы. Заявление зарегистрировано 24 мая.

У Алсу и Яна Абрамова трое детей - Сафина, которая в этом году отметит совершеннолетие, 16-летняя Микелла и 6-летний Рафаэль.

В своем Instagram несколько дней назад артистка поделилась публикацией. Она разместила свое фото и оставила комментарий к нему.

"Не ждите многого от людей, ожидайте многого от себя", - отметила Алсу.

Фанаты, взволнованные новостью о ее предстоящем разводе, решили поддержать певицу.

"Где-то прочитал, что развод - это маленькая смерть. Жаль, такая красивая семья", "Ну какая роскошная девушка! Алсу, пусть вам встретится в жизни любящий и заботливый мужчина... Будьте счастливы на новом этапе своей жизни, вы прекрасны и никогда в этом не сомневайтесь", "Всегда удивляет и восхищает нежность, сдержанность и красота милой Алсу", - написали они.

Напомним, Алсу принесла публичные извинения за победу дочери в шоу "Голос. Дети".