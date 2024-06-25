"Чувствуется боль": Алсу после решения о разводе представила песню, ставшую "пророческой"

40-летняя российская певица Алсу высказалась в соцсети о разводе с Яном Абрамовым, с которым прожила 18 лет в браке. Артистка выпустила новую песню, передает NUR.KZ.

Алсу представила премьеру песни "Я учусь не бояться". Ранее она публиковала пост в соцсети, фанаты посчитали его многозначительным, поскольку Алсу намекала о разлуке. Песня, исполненная певицей, о длительных отношениях и расставании.

"Эта песня стала для меня пророческой. Она обязательно откликнется в сердцах слушателей, кто прошел опыт отношений длиною в годы, но принял решение продолжить путь порознь, сохраняя в сердце теплые воспоминания о прошлом", - рассказала она.

"Просто до мурашек", "Алсу, вы невероятная, настоящая, мудрая, самая красивая женщина", "Алсу еще до конца не осознает, насколько ей повезло", "Очень трогает песня. Прям чувствуется эта боль, пусть скорее отболит. Впереди все только самое лучшее!" - написали пользователи соцсети.

Напомним, новость о разводе Алсу взволновала ее поклонников.