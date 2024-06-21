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"Я учусь не бояться разлук тишины": подавшая на развод Алсу опубликовала пост в соцсети

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Алсу
Алсу. Фото: instagram.com/alsou_a

40-летняя российская певица Алсу, исполнительница хита "Зимний сон", подавшая на развод после 18 лет брака, опубликовала многозначительный пост в соцсети, передает NUR.KZ.

Напомним, в конце мая фанаты узнали о том, что Алсу подала на развод с мужем - 46-летним бизнесменом Яном Абрамовым. У Алсу и Яна Абрамова трое детей - Сафина, Микелла и Рафаэль.

Певица опубликовала новый пост в своем блоге.

"Я учусь не бояться разлук тишины", - написала она.

На видео Алсу сидит за столом держа в руках фотографию, а после разрывает ее.

"Какая Алсу шикарная, дорогая, породистая в хорошем смысле слова, просто вау", "Как же достойно она держится!!! Сильная девушка", "Красивая, свободная женщина, да еще и в 40 лет жизнь только начинается", "Если одна дверь закрывается, другая обязательно откроется", "Есть жизнь после развода! И поверь, она может быть еще прекраснее и ярче", - поддержали ее фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2121576-ya-uchus-ne-boyatsya-razluk-tishiny-podavshaya-na-razvod-alsu-opublikovala-post-v-socseti/

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