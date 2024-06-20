"Ты моя гордость": супруга Кентала растрогала соцсети постом, который посвятила мужу
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Супруга казахстанского исполнителя Талгата Кенжебулатова, известного как Кентал, посвятила пост любимому мужу в соцсети и растрогала подписчиков, передает NUR.KZ.
Милана Кенжебулатова разместила в своем блоге фото с Кенталом и написала пост.
"Безумно люблю своего мужа. Я благодарна Всевышнему за тебя, любимый! Ты моя гордость, мой талантливый муж", - призналась Милана, отметив аккаунт Кентала.
"Ты сердце моего сердца", - ответил Кентал любимой жене.
Признание в любви Миланы растрогали ее подписчиков и поклонников Кентала.
"Красивые какие", "Классные", "Красивая пара", "Кентал, береги жену", "Ну какая пара! Очень хорошие", - высказались комментаторы в Сети.
Напомним, весной прошлого года Кентал и Милана стали родителями во второй раз. У них родился еще один сын. А недавно певец и его супруга провели сыну обряд "тұсау кесу" - Анатолий Цой перерезал путы малышу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2120832-ty-moya-gordost-supruga-kentala-rastrogala-socseti-postom-kotoryy-posvyatila-muzhu/