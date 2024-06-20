Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Ты моя гордость": супруга Кентала растрогала соцсети постом, который посвятила мужу

Опубликовано:

Кентал и Милана
Кентал и Милана: instagram.com/milana_kenzh

Супруга казахстанского исполнителя Талгата Кенжебулатова, известного как Кентал, посвятила пост любимому мужу в соцсети и растрогала подписчиков, передает NUR.KZ.

Милана Кенжебулатова разместила в своем блоге фото с Кенталом и написала пост.

"Безумно люблю своего мужа. Я благодарна Всевышнему за тебя, любимый! Ты моя гордость, мой талантливый муж", - призналась Милана, отметив аккаунт Кентала.

"Ты сердце моего сердца", - ответил Кентал любимой жене.

Признание в любви Миланы растрогали ее подписчиков и поклонников Кентала.

"Красивые какие", "Классные", "Красивая пара", "Кентал, береги жену", "Ну какая пара! Очень хорошие", - высказались комментаторы в Сети.

Напомним, весной прошлого года Кентал и Милана стали родителями во второй раз. У них родился еще один сын. А недавно певец и его супруга провели сыну обряд "тұсау кесу" - Анатолий Цой перерезал путы малышу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2120832-ty-moya-gordost-supruga-kentala-rastrogala-socseti-postom-kotoryy-posvyatila-muzhu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.