"Ты моя гордость": супруга Кентала растрогала соцсети постом, который посвятила мужу

Супруга казахстанского исполнителя Талгата Кенжебулатова, известного как Кентал, посвятила пост любимому мужу в соцсети и растрогала подписчиков, передает NUR.KZ.

Милана Кенжебулатова разместила в своем блоге фото с Кенталом и написала пост.

"Безумно люблю своего мужа. Я благодарна Всевышнему за тебя, любимый! Ты моя гордость, мой талантливый муж", - призналась Милана, отметив аккаунт Кентала.

"Ты сердце моего сердца", - ответил Кентал любимой жене.

Признание в любви Миланы растрогали ее подписчиков и поклонников Кентала.

"Красивые какие", "Классные", "Красивая пара", "Кентал, береги жену", "Ну какая пара! Очень хорошие", - высказались комментаторы в Сети.

Напомним, весной прошлого года Кентал и Милана стали родителями во второй раз. У них родился еще один сын. А недавно певец и его супруга провели сыну обряд "тұсау кесу" - Анатолий Цой перерезал путы малышу.