Певец Кентал стал отцом во второй раз (фото)

Кентал с женой и новорожденным сыном. Фото: instagram.com/kenzhebulatova_m

Отечественный певец Талгат Кенжебулатов, известный как Кентал, стал отцом во второй раз. О пополнении в семье в своем Instagram сообщила супруга артиста, передает NUR.KZ.

"Добро пожаловать, наш сыночек. Теперь мы дважды родители прекрасных сыновей, Слава Аллаху", - написала Милана Кенжебулатова в соцсети, разместив фото с мужем и новорожденным сыном из роддома.

Подписчики, в числе которых звездные коллеги Кентала, принялись поздравлять счастливых родителей с радостным и важным событием в их семье.

"Поздравляю, родные! Пусть растет вам на радость", "Ура, сладкие, любимые, поздравляем", "Поздравляю с рождением сыночка! Пусть растет сильным и крепким", "О, я подумала, что это старое фото, поздравляю вас!", "О, как классно!" - написали пользователи соцсети.

Напомним, Кентал и Милана впервые стали родителями в мае 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2018511-pevets-kental-stal-ottsom-vo-vtoroy-raz-foto/