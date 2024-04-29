Кентал и его супруга провели сыну обряд "тұсау кесу": Анатолий Цой перерезал путы малышу

Казахстанский певец Талгат Кенжебулатов, известный как Кентал, и его супруга провели годовалому сыну Санжару обряд "тұсау кесу". Кадры с торжества появились в соцсети, передает NUR.KZ.

Певица Дильназ Ахмадиева, ставшая гостьей семейного торжества Кенжебулатовых, показала в своем Instagram, как прошел сам обряд "тұсау кесу".

Честь перерезать путы малышу выпала отечественному российскому исполнителю Анатолию Цою.

Забавно, что маленький виновник торжества не сразу определился с выбором, после того, как сделал свои первые шаги. Усевшись поудобнее, ребенок выбрал из лежащих перед ним вещей микрофон под громкие аплодисменты взрослых.

На празднике побывала и Рано Умарова, она тоже поделилась в сторис кадрами с торжества.

Еще одна гостья вечера показала на своей страничке романтический танец Талгата и Миланы - родителей маленького Санжара.