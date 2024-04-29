Кентал и его супруга провели сыну обряд "тұсау кесу": Анатолий Цой перерезал путы малышу
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Казахстанский певец Талгат Кенжебулатов, известный как Кентал, и его супруга провели годовалому сыну Санжару обряд "тұсау кесу". Кадры с торжества появились в соцсети, передает NUR.KZ.
Певица Дильназ Ахмадиева, ставшая гостьей семейного торжества Кенжебулатовых, показала в своем Instagram, как прошел сам обряд "тұсау кесу".
Честь перерезать путы малышу выпала отечественному российскому исполнителю Анатолию Цою.
Забавно, что маленький виновник торжества не сразу определился с выбором, после того, как сделал свои первые шаги. Усевшись поудобнее, ребенок выбрал из лежащих перед ним вещей микрофон под громкие аплодисменты взрослых.
На празднике побывала и Рано Умарова, она тоже поделилась в сторис кадрами с торжества.
Еще одна гостья вечера показала на своей страничке романтический танец Талгата и Миланы - родителей маленького Санжара.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2093087-kental-i-ego-supruga-proveli-synu-obryad-t-sau-kesu-anatoliy-coy-pererezal-puty-malyshu/