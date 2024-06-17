Майя Бекбаева запечатлелась в платке в турецкой мечети "Айя-София"

Казахстанская журналистка и медиаменеджер Майя Бекбаева поздравила подписчиков своего блога с Курбан Айтом и вспомнила недавний визит в мечеть "Айя-София" в Стамбуле, передает NUR.KZ.

Майя Бекбаева опубликовала поздравление с мусульманским праздником и поделилась, как проводит его.

"Пусть в этот праздник ваши дома наполнятся светом и изобилием, а ваши сердца - добротой и состраданием. Обычно в этот день, как и в любой другой праздник, мы стараемся тщательно убраться дома, навести вокруг себя чистоту. Но наводить чистоту важно не только вокруг, но и внутри себя. "Чистота во всем", как завещал Мурат Ауэзов.

Возможно, именно в этот день стоит задать себе вопросы: "Чисты ли мои мысли? А дела? Почему сложилось так, а не иначе? Почему были сказаны не те слова? Как я отношусь к людям? Ставлю ли я себя выше других?", - отметила известная журналистка.

Опубликовав фотографии, сделанные во время посещения турецкой мечети "Айя-София", Бекбаева рассказала об особенностях этого места.

"В который раз меня поразила она своей архитектурой, это - истинный шедевр зодчества. А знаете, что самое удивительное? После победы османов и захвата Константинополя, мусульмане не стали уничтожать в этой мечети следы присутствия христианского мира, они оставили нетронутыми изображения святых и ангелов, добавив к убранству суры из Корана.

Таким образом, "Айя-София" объединила под своим куполом две величайшие мировые религии и стала своего рода символом единства, признания и принятия. Попадая под ее своды, вновь и вновь осознаешь, что Бог един, а все религии в мире - пути к нему. И неважно, какой национальности человек, на каком языке он говорит и как выглядит. Если есть в его сердце доброта и вера (неважно, какая), значит, в нем живет Бог", - заключила Бекбаева.

В мае этого года Майя с супругом посещали Турцию, чтобы поддержать Димаша Кудайбергена и посетить его юбилейный концерт в Стамбуле.

Недавно дочь Бекбаевой закончила школу - телеведущая станцевала на ее выпускном вечере.