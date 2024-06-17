Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Майя Бекбаева запечатлелась в платке в турецкой мечети "Айя-София"

Опубликовано:

Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская журналистка и медиаменеджер Майя Бекбаева поздравила подписчиков своего блога с Курбан Айтом и вспомнила недавний визит в мечеть "Айя-София" в Стамбуле, передает NUR.KZ.

Майя Бекбаева опубликовала поздравление с мусульманским праздником и поделилась, как проводит его.

"Пусть в этот праздник ваши дома наполнятся светом и изобилием, а ваши сердца - добротой и состраданием. Обычно в этот день, как и в любой другой праздник, мы стараемся тщательно убраться дома, навести вокруг себя чистоту. Но наводить чистоту важно не только вокруг, но и внутри себя. "Чистота во всем", как завещал Мурат Ауэзов.

Возможно, именно в этот день стоит задать себе вопросы: "Чисты ли мои мысли? А дела? Почему сложилось так, а не иначе? Почему были сказаны не те слова? Как я отношусь к людям? Ставлю ли я себя выше других?", - отметила известная журналистка.

Опубликовав фотографии, сделанные во время посещения турецкой мечети "Айя-София", Бекбаева рассказала об особенностях этого места.

"В который раз меня поразила она своей архитектурой, это - истинный шедевр зодчества. А знаете, что самое удивительное? После победы османов и захвата Константинополя, мусульмане не стали уничтожать в этой мечети следы присутствия христианского мира, они оставили нетронутыми изображения святых и ангелов, добавив к убранству суры из Корана.

Таким образом, "Айя-София" объединила под своим куполом две величайшие мировые религии и стала своего рода символом единства, признания и принятия. Попадая под ее своды, вновь и вновь осознаешь, что Бог един, а все религии в мире - пути к нему. И неважно, какой национальности человек, на каком языке он говорит и как выглядит. Если есть в его сердце доброта и вера (неважно, какая), значит, в нем живет Бог", - заключила Бекбаева.

В мае этого года Майя с супругом посещали Турцию, чтобы поддержать Димаша Кудайбергена и посетить его юбилейный концерт в Стамбуле.

Недавно дочь Бекбаевой закончила школу - телеведущая станцевала на ее выпускном вечере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2118477-mayya-bekbaeva-zapechatlelas-v-platke-v-tureckoy-mecheti-ayya-sofiya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.