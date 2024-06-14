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"Лети, моя птичка": Майя Бекбаева станцевала на выпускном у дочери

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Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая и медиаменеджер Майя Бекбаева показала трогательное видео со школьного выпускного своей дочери - важное мероприятие они посетили всей семьей, передает NUR.KZ.

Самые яркие моменты выпускного вечера своей дочери Майя Бекбаева собрала в одном видео - там можно увидеть и момент вручения аттестата, и гордых родителей, и даже танцующую телеведущую.

Бекбаева сопроводила ролик трогательным посвящением.

"Выпускной! Как много в этом слове: волнения, веры, надежды, радости, любви. Некоего устремления в будущее, ощущения крыльев за спиной. Лети, моя птичка! Навстречу своим мечтам! Ничего не бойся. Мир прекрасен и открыт, он ровно такой, каким ты его видишь и принимаешь! Люблю тебя!" - обратилась Майя к дочери.

Телеведущая также поделилась воспоминаниями о том, как прошло ее собственное прощание со школой.

"Сразу вспоминаю свой выпускной. Площадь у акимата, огромное количество людей, выпускники всех школ. Потом школа, столы прямо в холле, танцы в спортзале и встреча рассвета", - заключила Бекбаева.

Ранее Майя Бекбаева публиковала фото с выпускного дочери.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2117319-leti-moya-ptichka-mayya-bekbaeva-stancevala-na-vypusknom-u-docheri/

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