"Принц на белом коне" Кайрат Нуртас смутил подписью к фото в Instagram
Опубликовано:
Казахстанский певец Кайрат Нуртас опубликовал свежую фотографию, на которой он оседлал белого коня - снимок собрал множество восторженных откликов в Сети, передает NUR.KZ.
Исполнитель хита "Ауырмайды жүрек" опубликовал яркий кадр - фотограф поймал Нуртаса в движении, когда тот был на коне. Кайрат, одетый в белые брюки, футболку и рубашку, оседлал белого скакуна. Образ артиста, уже по традиции, завершили темные солнцезащитные очки.
Внимание фанатов привлекла не только фотография, но и подпись к ней.
"Трать на себя, радуй семью", - написал Кайрат Нуртас.
Публикация вызвала неоднозначную реакцию - одни расхвалили эффектную фотографию, а другие, глядя на подпись, напомнили артисту про его семью - жену и детей.
"Красавчик", "Белый Кайрош", "Лучше бы был с Жулдыз (Абдукаримова - актриса, супруга Нуртаса - прим. ред.). Поддержал бы ее, навестил. Ведь она - мама Ваших детишек", "Было бы правильно, если бы ты был рядом с супругой Жулдыз", "Народный любимец", "Оделся как ангел", "Вот он, принц на белом коне", "Твое счастье - рядом с Жулдыз и детьми", - написали в комментариях.
Недавно Кайрат Нуртас демонстрировал искусство верховой езды на видео. Еще один ролик, опубликованный артистом, заполонили комментарии о Жулдыз Абдукаримовой.
Узнавайте про важные новости первыми! Подпишитесь на наши Push-уведомления.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2116932-kayrat-nurtas-v-roli-princa-na-belom-kone-smutil-podpisyu-k-foto-v-instagram/