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"Принц на белом коне" Кайрат Нуртас смутил подписью к фото в Instagram

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Кайрат Нуртас
Кайрат Нуртас. Кадр из видео: instagram.com/kair_n

Казахстанский певец Кайрат Нуртас опубликовал свежую фотографию, на которой он оседлал белого коня - снимок собрал множество восторженных откликов в Сети, передает NUR.KZ.

Исполнитель хита "Ауырмайды жүрек" опубликовал яркий кадр - фотограф поймал Нуртаса в движении, когда тот был на коне. Кайрат, одетый в белые брюки, футболку и рубашку, оседлал белого скакуна. Образ артиста, уже по традиции, завершили темные солнцезащитные очки.

Внимание фанатов привлекла не только фотография, но и подпись к ней.

"Трать на себя, радуй семью", - написал Кайрат Нуртас.

Публикация вызвала неоднозначную реакцию - одни расхвалили эффектную фотографию, а другие, глядя на подпись, напомнили артисту про его семью - жену и детей.

"Красавчик", "Белый Кайрош", "Лучше бы был с Жулдыз (Абдукаримова - актриса, супруга Нуртаса - прим. ред.). Поддержал бы ее, навестил. Ведь она - мама Ваших детишек", "Было бы правильно, если бы ты был рядом с супругой Жулдыз", "Народный любимец", "Оделся как ангел", "Вот он, принц на белом коне", "Твое счастье - рядом с Жулдыз и детьми", - написали в комментариях.

Недавно Кайрат Нуртас демонстрировал искусство верховой езды на видео. Еще один ролик, опубликованный артистом, заполонили комментарии о Жулдыз Абдукаримовой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2116932-kayrat-nurtas-v-roli-princa-na-belom-kone-smutil-podpisyu-k-foto-v-instagram/

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