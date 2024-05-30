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"Принц на белом коне": Кайрат Нуртас продемонстрировал искусство верховой езды

Опубликовано:

Кайрат Нуртас
Кайрат Нуртас. Кадр из видео: instagram.com/kair_n

Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас показал навыки верховой езды. Певец промчался галопом по степи на белом коне, не держась за поводья, и впечатлил поклонников, передает NUR.KZ.

Атмосферным видео Кайрат Нуртас поделился в своем блоге. На кадрах он в белой рубашке и белых брюках запечатлелся верхом на белом скакуне.

Кайрат показал, как мастерски держится в седле. Он промчался галопом по широкой степи, в один момент исполнитель отпустил поводья. Кадры произвели большое впечатление на его фанатов.

"Как замечательно получилось", "Прекрасное зрелище", "Как вы с Торегали подбираете таких лошадей?", "Принц на белом коне", "Ты особенный", "Все тебе к лицу, Кайрош", "Как бы не сглазить", - написали они под видео.

Ранее Кайрат Нуртас уже делился впечатляющим видео, снятым в степи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2109372-princ-na-belom-kone-kayrat-nurtas-prodemonstriroval-iskusstvo-verhovoy-ezdy/

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