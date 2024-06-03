"Цени семью": новое видео Кайрата Нуртаса заполонили комментарии о Жулдыз Абдукаримовой

Звезда казахстанского шоу-бизнеса Кайрат Нуртас опубликовал легкое видео в своем Instagram-аккаунте, однако получил массу негативных комментариев, связанных с его отношением к семье, передает NUR.KZ.

Кайрат Нуртас решил пожелать подписчикам своего блога в Instagram доброго дня - певец пробежался по зеленому лугу в замедленной съемке.

В ответ же исполнитель хита "Ауырмайды жүрек" получил несколько сотен негативных комментариев - пользователи Сети обратили внимание на то, что отец четверых детей якобы уделяет недостаточно времени им и своей супруге - актрисе Жулдыз Абдукаримовой.

"Цени семью", "Цени Жулдыз", "Мне жаль Жулдыз. У нее есть муж, но живет она так, будто его нет", "Хоть ты и богатый, но без Жулдыз ты бедный", "Где Жулдыз? Где дети?", "Без Жулдыз ты нам не интересен", - написали под видео фолловеры.

Недавно Жулдыз Абдукаримова поностальгировала по дню, когда стала женой Кайрата Нуртаса - актриса выложила фото в свадебном платье. Мать певца Гульзира Айдарбекова, к слову, не так давно опубликовала видео с мужем, сыновьями и их женами - казахстанцы заметили, что Жулдыз на кадрах отсутствовала.