Жулдыз Абдукаримова показала свой свадебный наряд на архивном фото

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова опубликовала в историях Instagram архивное фото, снятое в тот день, когда она вышла замуж за Кайрата Нуртаса, передает NUR.KZ.

Жулдыз Абдукаримова вспомнила и рассказала историю покупки своего подвенечного платья для бракосочетания с Кайратом Нуртасом.

"Я помню, как пошла на барахолку в поисках идеального платья. Прошла много бутиков, но мне ничего не нравилось. Был 2007 год, тогда все платья были довольно однотипные, на многих были искусственные камни и стразы, мне такое не нравилось.

Я уже устала и отчаялась, но в последнем бутике мне приглянулось красивое платье с цветами. Оно было единственным. Стоило оно 40 тысяч тенге, но я упросила продавца сделать мне скидку - уступил за 35 тысяч", - рассказала актриса.

После этого Абдукаримова показала фотографию в том самом свадебном платье по просьбе подписчиков ее блога.

"В то время качество фото было таким", - написала Жулдыз, сетуя на легкую размытость архивного снимка 17-летней давности.

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Недавнее видео Жулдыз Абдукаримовой в короткой юбке вызвало споры в Казнете. Также актриса высказывалась о гуманитарной помощи для пострадавших от паводков.