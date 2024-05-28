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"Где Жулдыз?": Гульзира Айдарбекова с семьей сняли популярный в Сети тренд

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Жулдыз Абдукаримова и Гульзира Айдарбекова с семьей
Жулдыз Абдукаримова и Гульзира Айдарбекова с семьей. Фото/кадр из видео: instagram @zhuldyzabdukarimovaofficial, @gulziraaidarbekova

Мама и продюсер Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова сняла свою версию популярного в Сети тренда с членами семьи, однако в Казнете заметили, что на видео нет Жулдыз Абдукаримовой, передает NUR.KZ.

На опубликованном в Instagram ролике члены семейства Айдарбековых по очереди направляются на той - сначала родители Кайрата Нуртаса, Гульзира и Нуртас, а затем его младшие братья Аян и Зангар с женами. Сначала пары "исчезают" в лифте, а затем появляются на тое и пускаются в пляс.

"Наш семейный вайб", - подписала публикацию Айдарбекова.

Примечательно, что в ролик вставили видео с Кайратом Нуртасом, который параллельно находился на другом мероприятии, однако его супругу, актрису Жулдыз Абдукаримову, в видео решили не включать. Ее отсутствие сразу бросилось в глаза пользователям Сети.

"Где Жулдыз?", "Пора женить Кайрата", "Если бы вы помирились с Жулдыз, было бы здорово. Мы бы тут все успокоились. Она все-таки Ваша первая келин, продолжила род", "Все это - заслуга Кайрата", "Если бы была Жулдыз, вообще было бы отлично", - написали в комментариях.

Тем временем, накануне Жулдыз Абдукаримова ностальгировала по дню, когда стала женой Кайрата Нуртаса - она показала архивное фото в свадебном наряде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2107848-gde-zhuldyz-gulzira-aydarbekova-s-semey-snyali-populyarnyy-v-seti-trend/

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