Ерке Есмахан показала теплые фото с родителями мужа, снятые на Кок Тобе

Отечественная исполнительница Ерке Есмахан опубликовала теплые фото с родителями мужа, которые приехали в ним в гости. Со своими близкими певица отправилась на Кок Тобе, передает NUR.KZ.

Ерке Есмахан продолжает рассказывать в своем блоге, как встречает родителей мужа. Богатые дастарханы, рестораны, подарки и прогулки по городу - семья весело проводит время.

На этот раз Ерке с мужем и его родителями, а также маленьким сыном Исламом побывала на Кок Тобе. Солнечные фото украсили ее сторис. На кадрах можно заметить, какие теплые отношения у келин и ене. А также, как счастливы звездные супруги RaiM и Ерке вместе.

Ерке Есмахан с семьей. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Мы также писали, что Ерке Есмахан дала совет келин и ене - певица заявила, что не нужно быть идеальной, достаточно дарить любовь и внимание близким. Ерке также восхитилась красотой и молодостью своей свекрови.