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"Такой мамочки нет ни у кого": Ерке Есмахан восхитилась красотой и молодостью своей свекрови

Опубликовано:

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан показала в Instagram свою свекровь и восхитилась ее молодостью и красотой. Артистка не скрывает, что у нее прекрасные отношения с родителями мужа, передает NUR.KZ.

"Бабушка Ислама. Моя красивая и очень молодая мама. Такой мамочки нет ни у кого, только у меня", - прокомментировала Ерке милые кадры.

На видео запечатлен трогательный момент, когда ее свекровь держит на руках любимого внука и с безграничной нежностью смотрит на него.

Ерке также рассказала, какой подарок получил ее свекор.

"Когда RaiM был на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым, он получил в подарок часы. Сегодня мы подарили их нашему папе", - поведала певица.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Ранее Ерке Есмахан назвала свой рост и ответила, насколько RaiM ее выше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2108556-takoy-mamochki-net-ni-u-kogo-erke-esmahan-voshitilas-krasotoy-i-molodostyu-svoey-svekrovi/

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