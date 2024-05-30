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"Быть идеальной не нужно": Ерке Есмахан дала совет келин и ене

Опубликовано:

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Ерке Есмахан рассказала, как невестки и свекрови могут наладить отношения - 39-летняя казахстанская исполнительница опубликовала Instagram-историю по просьбе поклонниц, передает NUR.KZ.

"Мне приходит много сообщений. Ене говорят: "Моя келин нехорошая, была бы она как ты", а невестки пишут: "Не лажу со свекровью, не хочу ей ничего делать и дарить".

Ни келин, ни ене быть идеальной не нужно. Чтобы построить хорошие взаимоотношения, нужно начать с самих себя. Если мы будем дарить себе любовь и внимание, окружение будет повторять это поведение.

Свекрови, просьба - бросьте мышление "Келин мне должна". Дайте ей время найти и познать себя. Если женщина будет развиваться, она будет счастливой. Если женщина будет счастливой, то и ваш сын, и их дети будут счастливы!

Невестки, а к вам просьба - постарайтесь принять некоторые аспекты поведения ене. Мы казахи, у всех разное понимание своих родителей и родителей супругов. Именно благодаря сыну, которого вырастила ваша ене, вы - семья, у вас есть дети и вы счастливы. Нам не под силу менять взрослых. Давайте начнем с себя.

Завтра открою продажи на курс "Счастливая келин". Готовьте 5 тысяч тенге. Шутка", - написала певица.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Накануне Ерке Есмахан восхитилась красотой и молодостью своей ене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2109210-byt-idealnoy-ne-nuzhno-erke-esmahan-dala-sovet-kelin-i-ene/

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