Ставшая невестой Фариза Ескермес отметила день рождения с возлюбленным на райских островах

Звезда сериала "Мошенники" Фариза Ескермес, на днях ставшая невестой, отметила свой день рождения на Мальдивах. Актриса призналась, что провела свой праздник "безумно красиво", передает NUR.KZ.

Напомним, Фариза вместе с возлюбленным улетела на Мальдивы, где и получила предложение руки и сердца. Актриса ответила согласием. Звезда сериалов "Бажа" и "Мошенники" отметила свой день рождения на райских островах и выложила в ленте порцию новых фото.

"Память о вчерашнем вечере. 23.01.2024. Не буду писать много, скажу одно - новый возраст встретила безумно красиво! Пусть так будет всегда и пусть мечты мои будут исполнены!" - отметила она.

"Легкая, воздушная и нежная", "Невероятная", "Красотка Фариза", "Платье и вы - нежное сочетание", - написали ей подписчики.

В сторис девушка показала романтический ужин с избранником в ресторане.

Видео взято со страницы Фаризы Ескермес в Instagram.