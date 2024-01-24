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Ставшая невестой Фариза Ескермес отметила день рождения с возлюбленным на райских островах

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Фариза Ескермес
Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Звезда сериала "Мошенники" Фариза Ескермес, на днях ставшая невестой, отметила свой день рождения на Мальдивах. Актриса призналась, что провела свой праздник "безумно красиво", передает NUR.KZ.

Напомним, Фариза вместе с возлюбленным улетела на Мальдивы, где и получила предложение руки и сердца. Актриса ответила согласием. Звезда сериалов "Бажа" и "Мошенники" отметила свой день рождения на райских островах и выложила в ленте порцию новых фото.

"Память о вчерашнем вечере. 23.01.2024. Не буду писать много, скажу одно - новый возраст встретила безумно красиво! Пусть так будет всегда и пусть мечты мои будут исполнены!" - отметила она.

"Легкая, воздушная и нежная", "Невероятная", "Красотка Фариза", "Платье и вы - нежное сочетание", - написали ей подписчики.

В сторис девушка показала романтический ужин с избранником в ресторане.

Видео взято со страницы Фаризы Ескермес в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2057340-stavshaya-nevestoy-fariza-eskermes-otmetila-den-rozhdeniya-s-vozlyublennym-na-rayskih-ostrovah/

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