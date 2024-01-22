Фариза Ескермес получила предложение руки и сердца на Мальдивах (фото, видео)

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, известная своими ролями в сериалах "Мошенники", "Бажа", выходит замуж. Девушка рассказала в соцсети, что предложение руки и сердца получила на Мальдивах, передает NUR.KZ.

Фариза и ее возлюбленный улетели на отдых на Мальдивы. Актриса поделилась впечатлениями и разместила новые фото с пляжа.

Однако звезду "Мошенников" ожидал сюрприз - избранник сделал ей предложение руки и сердца. Она ответила согласием. Фариза отметила, что прекрасное событие произошло накануне вечером.

"Я сказала "да" самому доброму, прекрасному человеку! Этот вечер я запомню навсегда… Остров был наш. Индийский Океан, невероятное звездное небо, лучший мужчина рядом, безумно вкусный ужин и новые бриллианты. 21.01.2024", - написала Фариза.

Подписчики поздравили пару с важным решением в их жизни и пожелали счастья. Ранее Ескермес уже рассказывала, как встретила возлюбленного.