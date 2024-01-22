Фариза Ескермес получила предложение руки и сердца на Мальдивах (фото, видео)
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Казахстанская актриса Фариза Ескермес, известная своими ролями в сериалах "Мошенники", "Бажа", выходит замуж. Девушка рассказала в соцсети, что предложение руки и сердца получила на Мальдивах, передает NUR.KZ.
Фариза и ее возлюбленный улетели на отдых на Мальдивы. Актриса поделилась впечатлениями и разместила новые фото с пляжа.
Однако звезду "Мошенников" ожидал сюрприз - избранник сделал ей предложение руки и сердца. Она ответила согласием. Фариза отметила, что прекрасное событие произошло накануне вечером.
"Я сказала "да" самому доброму, прекрасному человеку! Этот вечер я запомню навсегда… Остров был наш. Индийский Океан, невероятное звездное небо, лучший мужчина рядом, безумно вкусный ужин и новые бриллианты. 21.01.2024", - написала Фариза.
Подписчики поздравили пару с важным решением в их жизни и пожелали счастья. Ранее Ескермес уже рассказывала, как встретила возлюбленного.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2056790-fariza-eskermes-poluchila-predlozhenie-ruki-i-serdtsa-na-maldivah-video/