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"Не публикую в соцсетях": Жулдыз Абдукаримова о гуманитарной помощи пострадавшим от паводков

Опубликовано:

Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Жулдыз Абдукаримова оказалась в числе звезд, попавших под волну хейта на фоне оказания помощи пострадавшим от паводков. Казахстанская актриса выпустила заявление в Instagram, передает NUR.KZ.

"Знаете ли вы, что когда солнце встает над страной, нас проверяют на доброту, человечность и щедрость? Не пойму, изменилось ли общество или изменились люди, но если вы не отчитаетесь за каждый сделанный шаг, вас будут критиковать.

Кто-то занимается благотворительностью тайно, во имя Всевышнего, а другой делает это открыто, чтобы привлечь внимание власть имущих. Сейчас некоторые люди ищут в этой благотворительности виноватых, критикуют и подсчитывают, кто сколько дал, а кто не дал.

Как гражданин своей страны, я высказалась о сложной ситуации в стране и без колебаний помогла, чем смогла. Но я не публикую в социальных сетях все то хорошее, что делаю.

Однако, прочитав вчера ваши комментарии, я пришла к следующему решению. Касательно моей помощи по ситуации в стране, в первую очередь, я буду по возможности обеспечивать необходимыми вещами. Во-вторых, как пользователь Сети со своей аудиторией, я буду продолжать оказывать информационную поддержку", - высказалась супруга Кайрата Нуртаса.

Недавно Жулдыз Абдукаримова сразила фанатов образом в корейском национальном стиле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2087936-ne-publikuyu-v-sotssetyah-zhuldyz-abdukarimova-o-gumanitarnoy-pomoschi-postradavshim-ot-pavodkov/

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