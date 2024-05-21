Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Будет что-то грандиозное": Димаш Кудайберген показал, где выступит с юбилейным концертом

Опубликовано:

Казахстанский певец Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: Instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген прибыл в Стамбул, где выступит с юбилейным концертом в день своего 30-летия. Народный артист Казахстана сделал фото на стадионе Бешикташ, где и пройдет шоу, передает NUR.KZ.

Димаш готовится к важному концерту - в день своего рождения он выступит на стадионе клуба "Бешикташ" в Турции. Казахстанский артист приехал на место проведения концерта за несколько дней, чтобы оценить масштабы.

"Привет, Стамбул! Увидимся через 4 дня", - подписал публикацию Кудайберген.

Масштабы стадиона Бешикташ, который вмещает в себя около 42 тысяч зрителей, явно впечатлили Димаша - он показал площадку со всех сторон, а также, судя по всему, успел дать интервью турецким СМИ.

Поклонники творчества казахстанца тоже в предвкушении.

"Мы уже в Стамбуле, ждем концерт! В порту пограничники сказали, что много людей на концерт с Казахстана едут", "Обратный отсчет! Ждем встречи", "Будет что-то грандиозное", "Удачи! Прекрасного настроения! Море эмоций! Океан впечатлений!", "Добро пожаловать", - написали в комментариях.

Буквально накануне Димаш Кудайберген публиковал свежее фото из Китая и делился мыслями после концерта в Венгрии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2104074-budet-chto-to-grandioznoe-dimash-kudaybergen-pokazal-gde-vystupit-s-yubileynym-koncertom/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.