"Будет что-то грандиозное": Димаш Кудайберген показал, где выступит с юбилейным концертом

Димаш Кудайберген прибыл в Стамбул, где выступит с юбилейным концертом в день своего 30-летия. Народный артист Казахстана сделал фото на стадионе Бешикташ, где и пройдет шоу, передает NUR.KZ.

Димаш готовится к важному концерту - в день своего рождения он выступит на стадионе клуба "Бешикташ" в Турции. Казахстанский артист приехал на место проведения концерта за несколько дней, чтобы оценить масштабы.

"Привет, Стамбул! Увидимся через 4 дня", - подписал публикацию Кудайберген.

Масштабы стадиона Бешикташ, который вмещает в себя около 42 тысяч зрителей, явно впечатлили Димаша - он показал площадку со всех сторон, а также, судя по всему, успел дать интервью турецким СМИ.

Поклонники творчества казахстанца тоже в предвкушении.

"Мы уже в Стамбуле, ждем концерт! В порту пограничники сказали, что много людей на концерт с Казахстана едут", "Обратный отсчет! Ждем встречи", "Будет что-то грандиозное", "Удачи! Прекрасного настроения! Море эмоций! Океан впечатлений!", "Добро пожаловать", - написали в комментариях.

Буквально накануне Димаш Кудайберген публиковал свежее фото из Китая и делился мыслями после концерта в Венгрии.