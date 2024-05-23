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"Дополняете друг друга": Рустем Жаныаманов с женой и детьми восхитили Казнет необычным видео

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Рустем Жаныаманов с женой Жанаргуль
Рустем Жаныаманов с женой Жанаргуль. Фото: instagram.com/zhanyamanov_rustem

Семья казахстанских актеров Жаныамановых - Рустем и Жанаргуль - опубликовали в Instagram необычное видео с детьми и оставили теплое послание для поклонников их творчества, передает NUR.KZ.

Рустем и Жанаргуль Жаныамановы выложили видео, снятое дроном в Турции - они всем семейством лежа любовались видами, пока воздушная камера снимала невероятную картинку. Актеры обратились к подписчикам и призвали их не оставлять жизнь на потом.

"Кофе, оставленный на потом, потеряет свой вкус. К отложенному делу потеряется интерес. Отложенный день превратится в ночь. Любимые люди со временем постареют. Когда откладываешь жизнь на потом, появляется сожаление о неиспользованных возможностях. Время не вернешь, и потом будет поздно даже сожалеть.

Позже вы поймете, что сделанный вами выбор и принятые решения определили вашу судьбу. Поэтому не оставляйте на потом теплые слова, задуманные планы и вашу жизнь!" - отметили Жаныамановы.

"Как круто. Круто-то как", "Пусть перед вами откроются чудеса и счастье", "Какая вы прекрасная пара, дополняете друг друга, живите вместе долго", - пожелали благодарные поклонники.

В апреле звезда фильмов "Келінжан" и "Агашки по вызову" посадил деревья с сыновьями - в Казнете его назвали "образцовым отцом".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2105880-dopolnyaete-drug-druga-rustem-zhanyamanov-s-zhenoy-i-detmi-voshitili-kaznet-neobychnym-video/

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