"Дополняете друг друга": Рустем Жаныаманов с женой и детьми восхитили Казнет необычным видео

Семья казахстанских актеров Жаныамановых - Рустем и Жанаргуль - опубликовали в Instagram необычное видео с детьми и оставили теплое послание для поклонников их творчества, передает NUR.KZ.

Рустем и Жанаргуль Жаныамановы выложили видео, снятое дроном в Турции - они всем семейством лежа любовались видами, пока воздушная камера снимала невероятную картинку. Актеры обратились к подписчикам и призвали их не оставлять жизнь на потом.

"Кофе, оставленный на потом, потеряет свой вкус. К отложенному делу потеряется интерес. Отложенный день превратится в ночь. Любимые люди со временем постареют. Когда откладываешь жизнь на потом, появляется сожаление о неиспользованных возможностях. Время не вернешь, и потом будет поздно даже сожалеть.

Позже вы поймете, что сделанный вами выбор и принятые решения определили вашу судьбу. Поэтому не оставляйте на потом теплые слова, задуманные планы и вашу жизнь!" - отметили Жаныамановы.

"Как круто. Круто-то как", "Пусть перед вами откроются чудеса и счастье", "Какая вы прекрасная пара, дополняете друг друга, живите вместе долго", - пожелали благодарные поклонники.

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