"Образцовый отец": актер Рустем Жаныаманов с сыновьями посадил яблони
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Звезда фильмов "Келинжан" и "Агашки по вызову" Рустем Жаныаманов показал фотографии с сыновьями в Instagram и сообщил, что они вместе посадили деревья, передает NUR.KZ.
Актер решил показать сыновьям хороший пример отношения к окружающей среде. Вместе с ними Жаныаманов посадил яблоневые деревья в парке.
На кадрах, опубликованных в Instagram-аккаунте, видно, как сыновья Рустема, вооружившись ведрами, помогали ему в добром деле.
"Давайте позаботимся об окружающей среде, давайте будем в контакте с природой. Сегодня с моими мальчиками посадили яблони", - подписал публикацию Рустем.
В прошлом месяце Рустем Жаныаманов показал поклонникам в Instagram видео с супругой, снятое в Турции - тогда в Казнете отметили, что у актера "теплая семья".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2090384-obrazcovyy-otec-akter-rustem-zhanyamanov-s-synovyami-posadil-yabloni/