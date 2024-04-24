"Образцовый отец": актер Рустем Жаныаманов с сыновьями посадил яблони

Звезда фильмов "Келинжан" и "Агашки по вызову" Рустем Жаныаманов показал фотографии с сыновьями в Instagram и сообщил, что они вместе посадили деревья, передает NUR.KZ.

Актер решил показать сыновьям хороший пример отношения к окружающей среде. Вместе с ними Жаныаманов посадил яблоневые деревья в парке.

На кадрах, опубликованных в Instagram-аккаунте, видно, как сыновья Рустема, вооружившись ведрами, помогали ему в добром деле.

Рустем Жаныаманов с сыновьями. Фото: instagram.com/zhanyamanov_rustem

"Давайте позаботимся об окружающей среде, давайте будем в контакте с природой. Сегодня с моими мальчиками посадили яблони", - подписал публикацию Рустем.

В прошлом месяце Рустем Жаныаманов показал поклонникам в Instagram видео с супругой, снятое в Турции - тогда в Казнете отметили, что у актера "теплая семья".