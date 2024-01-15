"Рожать никогда не поздно": ставший отцом в третий раз Айниязов выложил забавное фото

Ставший отцом в третий раз казахстанский певец Омиркул Айниязов разместил в соцсети забавное фото, на котором попозировал вместе с сыном, женой и молодой келин, передает NUR.KZ.

Напомним, весной 2021 года у Айниязова родилась дочь. Появления на свет второго ребенка пара ждала больше 20 лет.

А несколько дней назад Омиркул Айниязов, который недавно женил старшего сына, сообщил о том, что в третий раз стал отцом. У артиста родился еще один сын.

Исполнитель разместил новое фото в своем Instagram, на котором запечатлелся с беременной женой, сыном и невесткой. Отметим, что келин тоже держит руки на округлившемся животе.

"Это шуточное фото. А вообще, как вы относитесь к таким "соревнованиям", когда и келин, и ене рожают одновременно. Давайте назовем фото", - отметил он.

"Зачем обращать внимание на слова людей, главное - будьте счастливы", "Надо с благодарностью принимать такой дар Аллаха", "Если Всевышний дает, то надо рожать в любом возрасте", "Рожать никогда не поздно", - написали подписчики.