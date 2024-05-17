Получивший необычный подарок от Токаева Димаш тепло поздравил президента с 71-летием
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Народный артист Казахстана, отечественный певец Димаш Кудайберген тепло поздравил президента нашей страны с днем рождения и показал, как подрос тазы, подаренный им, передает NUR.KZ.
Димаш уже показывал необычный подарок, полученный от президента Токаева. Димаш разместил новые фотографии со своим питомцем, снятые на лоне природы.
В своем посте он тепло поздравил президента страны с днем рождения - сегодня, 17 мая, Касым-Жомарту Кемелевичу исполнился 71 год.
"Несколько месяцев назад глава государства Касым-Жомарт Кемелевич сделал мне особый подарок - подарил мне тазы. Я назвал его Ғарышкер ("космонавт" в переводе с казахского языка - прим. ред.), и теперь он - мой верный спутник. Казахи ценили тазы и относили их к Жеті қазына - семи священным ценностям.
От чистого сердца я поздравляю с днем рождения президента Касым-Жомарта Кемелевича, который сделал мне такой прекрасный, бесценный подарок.
Я желаю вам неиссякаемой энергии на пути служения народу. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемых сил и новых достижений на благо нашей Родины. Пусть будущее страны будет светлым!" - написал Димаш.
Поклонники певца из разных стран присоединились к поздравлениям. Теплые слова прозвучали на английском, испанском, итальянском, казахском, русском и других языках.
"С днем рождения вашего президента", "Потрясающие фотографии! Поздравляю вашего президента!", "Поздравляем президента Казахстана! Здоровья крепкого, сил, мудрости!" - отметили подписчики.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2102564-poluchivshiy-neobychnyy-podarok-ot-tokaeva-dimash-teplo-pozdravil-prezidenta-s-71-letiem/