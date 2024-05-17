"Вся жизнь – комедия": с Нурланом Коянбаевым произошел забавный случай в ресторане
Опубликовано:
Казахстанский продюсер, актер и телеведущий Нурлан Коянбаев поделился в Instagram забавной ситуацией, произошедшей с ним накануне за ужином в ресторане, передает NUR.KZ.
Нурлан Коянбаев с супругой решили отправиться на ужин в ресторан. Казалось бы, ничего экстраординарного в этой ситуации нет, однако окончание вечера получилось веселым.
А все потому, что бело-серый аутфит продюсера неожиданно разбавила салфетка на груди - он надел ее перед приемом пищи и забыл ее снять, когда покидал ресторан. Конфуз обнаружился позже, в зеркальном лифте дома - Коянбаев решил снять видео и рассказать о ситуации, пока его жена смеялась.
"Очень вкусно поели, спасибо ресторану. Сел в машину, приехал домой и обнаружил, что прихватил с собой салфетку из ресторана. Неловко получилось. Они еще молча проводили нас", - со смехом поделился актер.
Поклонники посмеялись вместе с Коянбаевым в комментариях.
"Вся жизнь - комедия", "Им, наверное, было стыдно сказать: "Оставьте салфетку", "Даже супруга не заметила", "Они, наверное, подумали, что Вы кино снимаете", - отметили фолловеры.
Недавно Нурлан Коянбаев решил повторить детские фотографии - сначала с мамой и с сестрой, а затем и с отцом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2102255-vsya-zhizn-komediya-s-nurlanom-koyanbaevym-proizoshel-zabavnyy-sluchay-v-restorane/