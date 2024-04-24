"Как две капли воды": звезда "Бизнеса по-казахски" Нурлан Коянбаев повторил детское фото с отцом

Отечественный актер, продюсер и телеведущий Нурлан Коянбаев повторил архивное фото с отцом. Пользователи Instagram заявили об их сильном сходстве, передает NUR.KZ.

Недавно Нурлан Коянбаев повторил детское фото с мамой и сестрой. А теперь показал снимок с отцом, сопоставив его со старым черно-белым фото из семейного альбома, на котором его молодой папа держит на руках маленького Нурлана.

Пользователи соцсети заметили, как сильно похожи отец и сын.

"Нурлан, ваш папа и мама сильно друг на друга похожи, а вы похожи на них", "Как вы похожи на отца", "Вы, как две капли воды, дай вам Бог здоровья и долгих лет", "Пусть ваши родители доживут до ста", "Вам надо было папу поднять на руки", "Какое классное фото получилось", "Отец всегда на стиле", "Ваш папа не изменился", - отметили они.