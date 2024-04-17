Тогда и сейчас: Нурлан Коянбаев повторил детское фото с мамой и сестрой

Нурлан Коянбаев с сестрой сели к маме на коленки, чтобы повторить детское фото - казахстанский продюсер, актер и телеведущий выложил архивный снимок рядом со свежим, передает NUR.KZ.

Нурлан Коянбаев окунулся в ностальгию не совсем обычным способом. Актер выложил детскую фотографию, на которой они с сестрой, будучи детьми, сидят на коленях у мамы. Рядом с архивным черно-белым снимком Коянбаев опубликовал свежий, на котором повзрослевшие Нурлан и его сестра все также сидят у мамы на коленях и обнимают ее.

Публикацию Коянбаев подписал локанично - отметил Instagram-аккаунты матери и сестры, добавив возле каждого по три красных сердечка.

Поклонники творчества актера и продюсера были восхищены.

"Ваша жена похожа на вашу маму", "Люди, у которых есть мамы, никогда не состарятся", "Нуреке, ты на маму похож", "Нос у Вас с детства классный", "Пусть мама доживет до ста лет", - гласят комментарии под фото.

Недавно Нурлан Коянбаев устроил сюрприз супруге на день рождения, прилетев к ней в Южную Корею.