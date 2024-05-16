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"Тонко": Аскар Ильясов выложил многозначительный пост после расставания с Айей Шалкар

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Аскар Ильясов
Аскар Ильясов. Фото: instagram.com/askar.ilyassov

Казахстанский актер Аскар Ильясов в новом Instagram-посте объявил, что в скором времени сыграет в театре. Поклонники, однако, убеждены, что в подписи к публикации есть скрытый смысл, передает NUR.KZ.

На опубликованных черно-белых снимках напротив Аскара сидит актриса Айсулу Азимбаева. Молодые люди, судя по происходящему, что-то живо обсуждают за кухонным столом, после чего разговор продолжился в других комнатах.

"Кадры из спектакля, в котором мужчина и женщина пытаются найти новые способы понять друг друга. Скоро на сцене", - подписал публикацию Ильясов.

Подписчики увидели скрытый смысл в словах Аскара. Многие сделали отсылку к причинам их расставания с Айей Шалкар. Тогда Ильясов публично предложил бывшей девушке поговорить и все выяснить.

"Тонко, очень тонко", "Ей стоило только выложить сторис", "Кажется, это был маркетинг", "Ждем спектакль", "Считаю, что Аскар очень воспитанный, прекрасный актер, а всех тех, кто хочет нажиться на его славе, просто жалко. Надеюсь, что с ним рядом будет мудрая девушка, которая не будет выносить малейший сор из избы", - написали в комментариях.

Напомним, неделю назад стало известно о разрыве отношений модели Айи Шалкар с актером Аскаром Ильясовым. Шалкар намекнула на абьюз со стороны Ильясова, тот же, в свою очередь, выступил с ответным заявлением, подчеркнув, что он не абьюзер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2101703-tonko-askar-ilyasov-vylozhil-mnogoznachitelnyy-post-posle-rasstavaniya-s-ayey-shalkar/

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