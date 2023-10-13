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"Когда у вас новое лицо, вы будто потеряли лучшего друга": блогер Нучи изменил внешность

Опубликовано:

Нурлан Алимходжаев
Нурлан Алимходжаев. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Казахстанский блогер и актер Нурлан Алимходжаев, известный как Нучи, изменил внешность. Он рассказал подписчикам в Instagram о своих чувствах после операции, передает NUR.KZ.

Пользователи соцсети спросили блогера, как получилось, что он подкорректировал не только челюсть, но и глаза.

"Решился на совместную операцию, чтобы под одним наркозом все сделать и чтобы был вау-эффект. Блефаропластику в привычном виде никто уже не делает", - рассказал он, пообещав, написать подробности в своем приватном Telegram-канале.

Сейчас блогер восстанавливается после пластической операции, принимая различные процедуры. Нучи ответил, что не сожалеет о принятом решении.

"Когда у вас новое лицо, вы будто потеряли своего лучшего друга, а нового еще не приняли...

Моя душа не знает, что дальше, ведь цель, которая полностью владела моим вниманием последние два года, достигнута. Теперь какой-то вакуум", - признался Нурлан.

Сторис Нучи
Сторис Нучи. Скриншот: instagram.com/nuchi_amazing

Подписчики также поинтересовались, нужно ли будет менять Нучи фото на документах из-за новой внешности.

"Сто процентов. Причем не раньше, как сойдут отеки. А еще у меня ведь визы", - ответил блогер.

Сторис Нучи
Сторис Нучи. Скриншот: instagram.com/nuchi_amazing

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2040931-kogda-u-vas-novoe-litso-vy-budto-poteryali-luchshego-druga-bloger-nuchi-izmenil-vneshnost/

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