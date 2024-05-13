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"Собирайте коллекцию": муж Фаризы Тореали подарил ей автомобиль (видео)

Опубликовано:

Фариза Тореали и Дархан Нортаев
Фариза Тореали и Дархан Нортаев. Фото: instagram.com/farizatoreali

Дархан Нортаев, супруг Фаризы Тореали, подарил ей оранжевый электромобиль на день рождения. Реакция младшей сестры Торегали Тореали попала в объективы камер, передает NUR.KZ.

Казахстанский спортсмен Дархан Нортаев и блогерша Фариза Тореали недавно вернулись из Парижа, где отмечали ее 23-й день рождения. По приезде Дархан решил устроить супруге сюрприз - он подарил ей электромобиль.

"Когда мы были в Париже, у Фари был день рождения. По этому случаю я подготовил ей подарок в Алматы - это электрокар. Если помните, год назад на день рождения Фари я дарил ей авто в США, но в Алматы у нее не было машины, поэтому я решил подарить еще одну", - сказал Нортаев.

Эмоции Фаризы оказались запечатленными на камеру.

"Он сказал мне, что меня ждет подарок по возвращению в Казахстан, но такого я не ожидала точно", - призналась восхищенная блогерша.

Подписчики поспешили поздравить семейство с приобретением.

"Пусть нам всем достанется такой же джигит, как Дархан", "Поздравляю, балапан! Пусть у всех сбудется", "Дархану не лень дарить машины Фари, которая не водит", "Собирайте коллекцию", - написали в комментариях.

Месяц назад Нортаев и Тореали сообщили, что начали строить мечеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2099504-sobirayte-kollekciyu-muzh-farizy-toreali-podaril-ey-avtomobil-video/

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