"Сказочно": Фариза Тореали умилила семейными фото из парижского "Диснейленда"

Казахстанская блогерша Фариза Тореали продолжает делиться фотографиями из Франции - на этот раз семейство посетило парк развлечений "Диснейленд" близ Парижа, передает NUR.KZ.

Фариза Тореали и Дархан Нортаев вместе с дочерью Дарой добрались еще до одного пункта назначения во Франции - семейство посетило "Диснейленд", знаменитый парк развлечений.

Восхищенная сестра Торегали Тореали опубликовала серию фотографий на фоне местных достопримечательностей и аттракционов. Они поели вкусной еды, накупили аксессуаров с героями Диснея - в общем, получили море эмоций, которые можно увидеть на снимках.

"Маулана Руми сказала: "Когда твое окно грязно, то глядя на мир, мои цветы покажутся тебе болотом". Поэтому от нашего взгляда зависит многое. А наш мир - сказочный мир. В нем все есть, все красиво", - написала Тореали под публикацией.

Подписчики блога Фаризы вдохновились увиденным.

"Даст Всевышний, и я повезу туда свою дочь", "Сказочно", "Красивый мир", "Как красиво, я тоже так хочу путешествовать", - написали они в комментариях.

Недавно Тореали публиковала фото с мужем на фоне Эйфелевой башни.