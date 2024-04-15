"Плюс одна мечта": Фариза Тореали и Дархан Нортаев начали строить мечеть (видео)

Сестра казахстанского исполнителя Торегали Тореали Фариза и ее супруг, джитсер Дархан Нортаев, приступили к строительству мечети - супруги отметили, что давно мечтали об этом, передает NUR.KZ.

Фариза выложила видео со строительной площадки.

"Всевышний нам позволяет построить мечеть. Плюс одна мечта. Не знаю, сон это или явь. Большая мечта, большая цель, большой проект. Завтрашняя история. Эта цель вдохновила нас усердно трудиться, придала нам сил", - отметила Фариза.

Молодая мама также рассказала, что они планируют завершить строительство до начала Курбан айта. Подписчики пожелали супругам удачи в большом начинании.

Мы также писали, что муж Фаризы Тореали арендовал каток, чтобы преподнести ей подарок. Его сюрприз растрогал Фаризу до слез, об этом она рассказала своим подписчикам.